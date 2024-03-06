快訊

「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

臉書、IG大當機稱「技術問題」不單純？急逼他們跳出來自首：我們幹的

FB全球當機也沒在怕？祖克柏「倒不了」的獲利底氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男選前PO文批蕭美琴沒台灣身分證獲不起訴 檢：未符合真正惡意原則

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

今年總統大選前，新北市土城區一名蔡姓男子，因在個人臉書PO文質疑準副總統蕭美琴雙重國籍爭議遭警送辦，新北地檢署認為蔡男不符合「真正惡意原則」將他不起訴。記者余承翰／攝影
今年總統大選前，新北市土城區一名蔡姓男子，因在個人臉書PO文質疑準副總統蕭美琴雙重國籍爭議遭警送辦，新北地檢署認為蔡男不符合「真正惡意原則」將他不起訴。記者余承翰／攝影

今年總統大選前，準副總統蕭美琴疑似雙重國籍引發重大爭議，新北市土城區一名蔡姓男子，於去年12月5日中午時分，以本名登入個人臉書，PO文「蕭美琴沒有台灣身分證，還敢選總統？這不是比賴佩霞、吳欣盈的雙重國籍還嚴重嗎？雙標族真有臉！」遭警方依涉犯正副總統選罷法送辦。新北地檢署調查後認為，當時該不實訊息在網路瘋傳，蔡男僅在個人臉書張貼並未散布，不符合「真正惡意原則」，將他不起訴。

檢警調查，蕭美琴的雙重國籍爭議，在蔡男發文之前，台灣事實查核中心便曾發布此為錯誤資訊。蔡男到案後，坦承確實複製其他文章後，張貼上述文字發布在個人臉書，強調自己認為選副總統應該要有台灣的身分證，不知道當時台灣事實查核中心已闢謠。

檢察官指出，「散布謠言或傳播不實之事」需行為人主觀上明知其所散布或傳播者為謠言或不實，仍本於真確之惡意，以文字、圖畫、錄音、錄影等方式予以散布、傳播，即所謂「真正惡意原則」，始該當其罪。但蔡男不能排除是在未查證真偽下，誤認有此事實而轉載他人文章的可能，且無其他證據佐證蔡男故意虛捏事實，因此認定他犯罪嫌疑不足而不起訴。

假訊息 國籍 蕭美琴 選罷法

延伸閱讀

考試委員人選公開徵才22天 蕭美琴：5月31日前提名

總統核定成立考試委員審薦小組 蕭美琴任召集人

「女神媽媽」辭世 議長康裕成欣慰前一天有陪她聊天

蕭美琴走訪嘉市地藏庵 品嚐林聰明沙鍋魚頭

相關新聞

為拚打流感疫苗績效竟銷毀1.3萬劑 三重衛生所3護理師降級、記過

新北市三重區衛生所護理師蕭世昕、林婉渝、林怡君為拚流感疫苗施打績效，除浮報注射數量，為避免東窗事發還銷毀1.3萬餘劑流感...

男選前PO文批蕭美琴沒台灣身分證獲不起訴 檢：未符合真正惡意原則

今年總統大選前，準副總統蕭美琴疑似雙重國籍引發重大爭議，新北市土城區一名蔡姓男子，於去年12月5日中午時分，以本名登入個...

高虹安律師反擊！批檢察官不記有利證言 要求為「勘驗花3年」道歉

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪汙案，今天起密集開庭近3個月，高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天...

竹市多名里長北上聲援高虹安 里長王泰山：不該被冤枉

新竹市長高虹安因立院助理費涉貪案件今天請假，一早赴台北地方法院出庭，法院外聚集十多名里長聲援，在高虹安到場時高呼「市長加...

台南消防車出勤撞死騎車男大生...60萬和解、消防員獲緩刑

台南消防局林姓消防員5年前駕駛消防車出勤，經北區東豐路段交岔路口時，與古姓男大生騎乘機車擦撞，致古傷重不治，一審認他犯過...

影／「酒國昆凌」神隱後現身 淚訴別聽這3字就覺她詐騙

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾因詐騙富商被判緩刑，近期又有周刊報導稱她重出江湖自稱台中市議長張清照乾妹，透過包養網站認識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。