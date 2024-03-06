男選前PO文批蕭美琴沒台灣身分證獲不起訴 檢：未符合真正惡意原則

今年總統大選前，新北市土城區一名蔡姓男子，因在個人臉書PO文質疑準副總統蕭美琴雙重國籍爭議遭警送辦，新北地檢署認為蔡男不符合「真正惡意原則」將他不起訴。記者余承翰／攝影

今年總統大選前，準副總統蕭美琴疑似雙重國籍引發重大爭議，新北市土城區一名蔡姓男子，於去年12月5日中午時分，以本名登入個人臉書，PO文「蕭美琴沒有台灣身分證，還敢選總統？這不是比賴佩霞、吳欣盈的雙重國籍還嚴重嗎？雙標族真有臉！」遭警方依涉犯正副總統選罷法送辦。新北地檢署調查後認為，當時該不實訊息在網路瘋傳，蔡男僅在個人臉書張貼並未散布，不符合「真正惡意原則」，將他不起訴。

檢警調查，蕭美琴的雙重國籍爭議，在蔡男發文之前，台灣事實查核中心便曾發布此為錯誤資訊。蔡男到案後，坦承確實複製其他文章後，張貼上述文字發布在個人臉書，強調自己認為選副總統應該要有台灣的身分證，不知道當時台灣事實查核中心已闢謠。

檢察官指出，「散布謠言或傳播不實之事」需行為人主觀上明知其所散布或傳播者為謠言或不實，仍本於真確之惡意，以文字、圖畫、錄音、錄影等方式予以散布、傳播，即所謂「真正惡意原則」，始該當其罪。但蔡男不能排除是在未查證真偽下，誤認有此事實而轉載他人文章的可能，且無其他證據佐證蔡男故意虛捏事實，因此認定他犯罪嫌疑不足而不起訴。