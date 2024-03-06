台中高分院今3當選無效案2件逆轉...法界分析關鍵在這

台中高分院今天有三件當選無效之訴的宣判，分別是苗栗縣議員黃聲全、彰化縣議員黃俊源，以及彰化縣鄉代林全，一審時三人都被認定旗下競選團隊成員，有違反選罷法的犯行，成員都被在刑事部分被論罪，因此判三人當選無效，不過三案上訴台中高分院後，有2件當選無效之訴的結果逆轉，僅黃聲全被判當選無效確定，其餘二人都當選有效；法界認為，涉買票的被告資力，與民代的關係、能否證明是競選團隊成員，以及是否與民代有犯意聯絡，都會成為左右判決的重要因子。

曾任台中地院法官的律師江彥儀說，依據罪刑法定主義及「個人責任原則」，刑事部分，若有樁腳替候選人買票，不能「直接」認定候選人有刑事責任，而處罰候選人，但在民事部分，候選人當選與否，不會是一人功勞，是歸屬於競選團隊，競選團隊當然包括候選人、幹部、助選員、樁腳、政黨，而候選人或競選團隊若有違法行為，在民事就有歸屬責任。

江彥儀說，過去法界普遍認定，選罷法第第120條第1項第3款「當選人有第99條第1項之行為」的行為主體，應該擴張解釋包含樁腳在內的行為，也算是賄選行為的主體，因此樁腳若有賄選行為，都會被認定是當選人所為，所以常看到，檢方起訴樁腳刑事責任，卻沒有起訴當選人，但卻在民事部分，對當選人提起當選無效之訴，即為此理。

曾任檢察官的律師戴連宏說，當選無效之訴在法院的攻防重點，通常是涉買票的被告，與當選民代的關係，能否間接、直接認定是競選團隊成員，十分考驗檢調的辦案功力，通常若是在舉辦餐會場合，民代「自己」向選民拜託支持、支應相關餐費，即容易被法院認定是有違反選罷法的犯行。

戴連宏指出，若僅是民眾替候選人買票，則需證明候選人與買票被告有無犯意聯絡、支應買票費用何來、是否被認定是團隊成員，此部分可能就會從買票被告有無與民代有密集通聯，有無選舉背心，是否在民代競選總部擔任職務，買票資金是否由競選團隊提供，民代是否知情、買票被告有無資力買票等因素，綜合考量，但常流於法官「最後心證」。