台積電工程師10月女兒摔傷致死…夫妻被控虐嬰 法官只判妻有罪

台中1名台積電工程師與妻育有的10月大女嬰前年死亡，檢方認為先生明知老婆身心不佳，仍讓她獨自照顧小孩才讓女嬰受虐致死，依傷害致死罪嫌起訴2人；法院根據醫師判斷、解剖報告，均難認女嬰遭故意傷害，應是妻子抱小孩時摔倒才造成，依過失致死罪判妻子8月，先生無罪，可上訴。

檢警調查，該夫妻2021年生下女兒，先生平時需上班都由妻子照顧小孩，妻子2022年7月2日抱著女兒從臥室走到客廳時不慎跌倒，害女兒頭部撞到地面導致腦出血、中樞受創，後來引發嘔吐、昏迷，妻子並拍照傳給先生後，當晚搭車帶小孩去就醫，女嬰卻仍在同年8月身亡。

全案經台中社會局移訴請台中地檢偵辦，檢方認為該夫妻涉嫌虐嬰，依傷害致死罪嫌起訴2人；妻子堅決否認，表示當天真的是不小心跌倒，不清楚後果這麼嚴重，她坦承過失。先生也否認，辯稱很用心盡力照顧家庭，就算在工作也很關心妻子、女兒，並無過失。

法院勘驗相關對話、醫師鑑定，發現女嬰額頭、眼眶及臉部瘀青，是遭外力撞擊，但未必都人為故意傷害行為，多名醫師也認為可能是高於身高或極大力摔落造成，難排除是妻子懷抱女嬰時，不慎摔倒撞擊造成，法醫解剖也無從確認女嬰死亡原因是出於人為故意傷害。

由於妻子曾傳訊給友人稱「差點掐死她」、「好幾次哭著跟老公說不能丟掉她嗎，孤兒院之類」，甚至說「是想殺她，每次都差一點」並自稱虐嬰，但法院認為，妻子該言行集中在產後數月內，應是情緒、渲洩發言。

法院也勘驗當天妻子手機拍女兒游泳、家中監視器影像，都沒發現她有何故意傷害行為，並經勾稽相關證據，都無法認定她有故意傷害致死，另先生就算上班期間也和老婆密切聯絡，持續關心小孩狀況，難認有過失。

法院經變更起訴法條後，改依過失致死罪判妻子8月，緩刑2年，應向公庫支付10萬元，先生判無罪。