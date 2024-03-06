快訊

「00940我預估首配0.07元」！他這樣解釋：三個月都維持這水準就考慮布局

臉書、IG大當機稱「技術問題」不單純？急逼他們跳出來自首：我們幹的

FB全球當機也沒在怕？祖克柏「倒不了」的獲利底氣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台積電工程師10月女兒摔傷致死…夫妻被控虐嬰 法官只判妻有罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名台積電工程師與妻育有的10月大女嬰前年死亡，檢方認為先生明知老婆身心不佳，仍讓她獨自照顧小孩才讓女嬰受虐致死，依傷害致死罪嫌起訴2人；法院根據醫師判斷、解剖報告，均難認女嬰遭故意傷害，應是妻子抱小孩時摔倒才造成，依過失致死罪判妻子8月，先生無罪，可上訴。

檢警調查，該夫妻2021年生下女兒，先生平時需上班都由妻子照顧小孩，妻子2022年7月2日抱著女兒從臥室走到客廳時不慎跌倒，害女兒頭部撞到地面導致腦出血、中樞受創，後來引發嘔吐、昏迷，妻子並拍照傳給先生後，當晚搭車帶小孩去就醫，女嬰卻仍在同年8月身亡。

全案經台中社會局移訴請台中地檢偵辦，檢方認為該夫妻涉嫌虐嬰，依傷害致死罪嫌起訴2人；妻子堅決否認，表示當天真的是不小心跌倒，不清楚後果這麼嚴重，她坦承過失。先生也否認，辯稱很用心盡力照顧家庭，就算在工作也很關心妻子、女兒，並無過失。

法院勘驗相關對話、醫師鑑定，發現女嬰額頭、眼眶及臉部瘀青，是遭外力撞擊，但未必都人為故意傷害行為，多名醫師也認為可能是高於身高或極大力摔落造成，難排除是妻子懷抱女嬰時，不慎摔倒撞擊造成，法醫解剖也無從確認女嬰死亡原因是出於人為故意傷害。

由於妻子曾傳訊給友人稱「差點掐死她」、「好幾次哭著跟老公說不能丟掉她嗎，孤兒院之類」，甚至說「是想殺她，每次都差一點」並自稱虐嬰，但法院認為，妻子該言行集中在產後數月內，應是情緒、渲洩發言。

法院也勘驗當天妻子手機拍女兒游泳、家中監視器影像，都沒發現她有何故意傷害行為，並經勾稽相關證據，都無法認定她有故意傷害致死，另先生就算上班期間也和老婆密切聯絡，持續關心小孩狀況，難認有過失。

法院經變更起訴法條後，改依過失致死罪判妻子8月，緩刑2年，應向公庫支付10萬元，先生判無罪。

示意圖與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖與本案無關。示意圖／ingimage

小孩 虐童 過失致死

延伸閱讀

台大攜台積電、德國政府 30名外生來台接受半導體訓練

台積電準備破千…因中國資金流出？網曝「1隱憂」恐影響股價走勢

00922漲破18上25元僅是早晚問題！ 專家：買台積電近2年一百萬能賺65萬…但不敢進場也抱不住！

台積電ADR隨費半回落2.4% 較台北交易溢價縮為16.8%

相關新聞

為拚打流感疫苗績效竟銷毀1.3萬劑 三重衛生所3護理師降級、記過

新北市三重區衛生所護理師蕭世昕、林婉渝、林怡君為拚流感疫苗施打績效，除浮報注射數量，為避免東窗事發還銷毀1.3萬餘劑流感...

男選前PO文批蕭美琴沒台灣身分證獲不起訴 檢：未符合真正惡意原則

今年總統大選前，準副總統蕭美琴疑似雙重國籍引發重大爭議，新北市土城區一名蔡姓男子，於去年12月5日中午時分，以本名登入個...

高虹安律師反擊！批檢察官不記有利證言 要求為「勘驗花3年」道歉

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪汙案，今天起密集開庭近3個月，高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天...

竹市多名里長北上聲援高虹安 里長王泰山：不該被冤枉

新竹市長高虹安因立院助理費涉貪案件今天請假，一早赴台北地方法院出庭，法院外聚集十多名里長聲援，在高虹安到場時高呼「市長加...

台南消防車出勤撞死騎車男大生...60萬和解、消防員獲緩刑

台南消防局林姓消防員5年前駕駛消防車出勤，經北區東豐路段交岔路口時，與古姓男大生騎乘機車擦撞，致古傷重不治，一審認他犯過...

影／「酒國昆凌」神隱後現身 淚訴別聽這3字就覺她詐騙

有「酒國昆凌」外號的張姓女子曾因詐騙富商被判緩刑，近期又有周刊報導稱她重出江湖自稱台中市議長張清照乾妹，透過包養網站認識...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。