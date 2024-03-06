台南消防車出勤撞死騎車男大生...60萬和解、消防員獲緩刑

台南消防局林姓消防員5年前駕駛消防車出勤，經北區東豐路段交岔路口時，與古姓男大生騎乘機車擦撞，致古傷重不治，一審認他犯過失致人於死罪判6月，林及檢方均不服，上訴駁回，最高法院認調查未盡、理由欠備，撤銷原判決發回，林與死者家屬60萬和解，二審改判2月，緩刑2年。

檢警調查，林2019年3月6日上午9時5分許，奉派欲前往台南小東與東光路2段路口救援任務，駕駛消防車，沿北區東豐路由西往東行駛，途經東豐路與東豐路227巷交岔路口時，雖因其駕駛消防車並開啟警示燈及警鳴器執行緊急任務，仍疏未減速及未注意車前狀況，貿然逾當地速限每小時50公里速度前行。

適古騎乘機車沿東豐路227巷由南往北駛至該路口，縱該號誌為綠燈，但因聞有執行緊急任務車輛警號，本應立即避讓，卻也疏未注意，逕自前行，林消防車因閃避不及，直接撞擊古機車，致古當場人車倒地，後經救護車緊急送醫急救，仍傷重不治。

林表示，發現被害人時緊急將車往左靠、踩剎車、按喇叭，但仍無法避免意外發生，車禍發生後，他也趕緊下車為被害人急救，但仍急救無效，他對發生此憾事也深感難過。辯護人指出，林雖有過失，但林確已盡相當注意，過失並非重大，請求從輕量刑，並予緩刑。

檢察官認為，被害人遭被告駕駛消防車闖越紅燈且疏未減速及未注意車前狀況，而直接撞擊致多器官損傷而死亡，可見林過失非輕。車禍事故而死亡，林犯罪所生損害甚巨，也令死者父母身心受創，原審量刑過輕。

一審認他犯過失致人於死罪處6月，林及檢方均不服，上訴二審遭駁回，雙方均不服再上訴，最高法院撤銷原判決，發回台南高分院。

最高法院指出，逢甲大學鑑定結果，古所駕機車於綠燈號誌路口通行時，應注意已開啟警鳴器執行任務消防車，並應立即避讓，因其疏未注意避讓，致在通過路口途中發生事故，應為肇事主因；消防車發生事故當下開啟警鳴器執行任務，有優先通行權，惟經檢視影像與車速計算結果，消防車在執行任務當下，排除燈號管制連續通過路口，但「通過路口時皆未有明顯減速注意其他綠燈通行車輛安全」，為肇事次因。

且依逢甲大學鑑定，似認案發時消防車縱使減速至50公里/小時，仍不能避免結果發生。原判決對於林若注意減速，何以即能避免事故致被害人死亡結果發生，未置一詞，且就有如何事證可資為認定，未見進一步調查，即認定林另有疏未減速過失，除理由未備外，並有調查未盡違誤。

林與死者父母上訴後經調解成立，並以60萬元和解，父母具狀表示願意原諒林，且同意給予緩刑宣告。