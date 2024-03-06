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問路被嗆三字經！他拿磚砸死街友、棍打陌生人 判關16年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

屏東縣街友陳竑榛不滿問路被李姓街友嗆「三字經」，3年前拿磚頭砸死熟睡的李，又想起曾與張姓男子發生口角，拿木棒痛毆張的頭部，一、二審皆依殺人、殺人未遂罪判陳16年徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳因生活不順遂，想起先前曾向李問路被罵三字經，2021年10月25日晚間，陳騎腳踏車到李居住的鐵道橋下，趁李熟睡時，持磚頭猛砸李的頭部、胸部，導致李顱骨、胸骨及肋骨多處骨折，經路人發現報案並送醫急救，仍宣告不治。

陳犯案後又想起前一天和張發生口角，騎腳踏車前往張家，隨手拿木棒毆打張的頭部，張的兒子聽聞父親高喊救命前來制止，並把陳壓制在地，張送醫所幸沒有生命危險。

法院認為陳不認識李、張，僅因細故對兩人心生不滿，持磚塊、實心木棍重擊對方，造成一死一傷，張事後還有後遺症，犯行已對張身心、生活造成重大影響，考量陳有多次傷害、暴力前科，顯見情緒控管能力不佳。

一審依殺人罪判刑13年、殺人未遂罪判刑7年，合併應執行16年徒刑，陳認為量刑過重上訴，二審審酌陳行凶經過，認為一審量刑有理，駁回陳上訴；案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

屏東縣街友陳竑榛拿磚頭、木棒毆打李姓街友、張姓男子，造成一死一傷，最高法院依殺人等罪判刑16年定讞。圖／聯合報系資料照片
屏東縣街友陳竑榛拿磚頭、木棒毆打李姓街友、張姓男子，造成一死一傷，最高法院依殺人等罪判刑16年定讞。圖／聯合報系資料照片

屏東縣 殺人 街友

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