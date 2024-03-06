酒店KTV起衝突...摺疊刀刺心殺死人夫案 北檢起訴國民法官第9案

男子吳禹劭去年11月間與李姓男子之妻在酒店包廂飲酒歡唱，後來李到場欲接走妻子，雙方起口角，吳禹劭與王新賀分別持折疊刀及酒瓶毆打李，吳持摺疊刀刺中李的頭部及全身，經送醫後不治。台北地檢署今偵結，分別依涉犯殺人罪及傷害罪嫌起訴吳，王，吳在押中，本案為北檢起訴國民法官第9案。

全案源於，去年11月15日凌晨5時12分許，吳禹劭、王新賀及李妻在台北市中山區一酒店包廂內飲酒歡唱，後來李帶了兩名林姓同伴進入包廂，欲帶走妻子，雙方發生口角。

起訴指出，其中一名林姓同伴朝包廂內的人士噴灑辣椒水，吳、王遭激怒，分別先持折疊刀及酒瓶毆打李，過程中吳禹劭萌生殺意，持摺疊刀刺中李的頭部及全身各處，李經送醫急救，於同日上午6點42分因多處銳氣創而大量出血、心臟血塞後，導致出血性休克與心臟休克死亡。

全案經李的家屬報案偵辦，檢方扣得本案犯案工具摺疊和空酒瓶，並認定吳禹劭涉犯殺人罪、王新賀涉犯傷害罪，今依法提起公訴。吳禹劭仍在押中，本案為北檢起訴的第9起國民法官案。

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