聽新聞
test
0:00 / 0:00
高虹安為貪汙案再出庭...今將勘驗偵查光碟 連「四叉貓」也來了！
台北地院審理新竹市長高虹安涉貪汙案，今天起密集開庭近3個月，高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天將讓檢、辯雙方「有限度」勘驗偵查光碟；台北地方法院今開庭前，新竹市北區里長聯誼會成會自主聚集在法院門口，高舉「高虹安市長加油！」的旗幟，呼喊聲援口號，高虹安則在律師陪同下快步走入法庭，不發一語。
另外，網紅「四叉貓」劉宇今也到台北地院旁聽，庭前與旁聽證、聲援高虹安的民眾自拍合影，並在臉書寫下「土城找安」、「好大的陣仗！第一次看到貪汙犯出庭有後援會舉旗耶」等語。
高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。
貪汙案被告是高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷因認罪不聲請證據調查。高虹安因認罪3人與檢調專案小組的問答，聲請勘驗，另也聲請「不認罪」的前公關主任王郁文的相關偵查經過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言