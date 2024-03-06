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高虹安為貪汙案再出庭...今將勘驗偵查光碟 連「四叉貓」也來了！

聯合報／ 記者林孟潔王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安貪汙案，今天起密集開庭近3個月，高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天將讓檢、辯雙方「有限度」勘驗偵查光碟；台北地方法院今開庭前，新竹市北區里長聯誼會成會自主聚集在法院門口，高舉「高虹安市長加油！」的旗幟，呼喊聲援口號，高虹安則在律師陪同下快步走入法庭，不發一語。

另外，網紅「四叉貓」劉宇今也到台北地院旁聽，庭前與旁聽證、聲援高虹安的民眾自拍合影，並在臉書寫下「土城找安」、「好大的陣仗！第一次看到貪汙犯出庭有後援會舉旗耶」等語。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。

貪汙案被告是高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷因認罪不聲請證據調查。高虹安因認罪3人與檢調專案小組的問答，聲請勘驗，另也聲請「不認罪」的前公關主任王郁文的相關偵查經過。

網紅四叉貓旁聽高虹安貪汙案。圖翻攝自臉書
網紅四叉貓旁聽高虹安貪汙案。圖翻攝自臉書
網紅四叉貓旁聽高虹安貪汙案。記者林孟潔／攝影
網紅四叉貓旁聽高虹安貪汙案。記者林孟潔／攝影
新竹市長高虹安為貪汙案出庭。記者林孟潔／攝影
新竹市長高虹安為貪汙案出庭。記者林孟潔／攝影
新竹市長高虹安為貪汙案出庭，民眾高舉旗幟喊口號聲援。記者林孟潔／攝影
新竹市長高虹安為貪汙案出庭，民眾高舉旗幟喊口號聲援。記者林孟潔／攝影

偽造文書 四叉貓 貪汙 高虹安

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