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高虹安聲請勘驗偵查光碟 鎖定「她」的供證盼翻轉案情

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，今天起密集開庭近3個月，高虹安將連續以被告、證人身分到庭；高虹安質疑偵查檢察官勸諭共犯認罪違法、聲請勘驗光碟，法官今天將讓檢、辯雙方「有限度」勘驗偵查光碟。

據了解，高虹安的律師團並未聲請勘驗高本人在台北地檢署、調查局北機站的偵訊筆錄，鎖定的是「認罪」共犯對其有利說法、而檢方漏未記載的部分。

這些認罪共犯是高虹安的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷，高介意他們與檢調專案小組的問答，聲請勘驗，另也聲請「不認罪」的前公關主任王郁文的相關偵查經過。

其中，黃惠玟負責高虹安前立委辦公室的相關記帳作業，個別與其餘助理洽談、說明酬金與加班費的帳項，並且是壓垮高虹安涉貪的重要「破口」，高虹安對的黃惠玟的證述最有意見，大範圍聲請勘驗盼能翻轉筆錄，公訴檢察官針對辯方來勢，已作好相關防禦準備。

前次準備庭中，高虹安的律師團不斷主張偵查檢察官勸被告認罪違法，公訴檢察官認為依最高法院見解，檢方考量被告態度向法院求處緩刑屬合法偵訊，與誘導、不正訊問無關，今天勘驗時，檢、辯可能再有法律意見攻防。

貪汙案被告是高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文，陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷因認罪不聲請證據調查，高虹安、王郁文則聲請傳喚多名證人，大多數已獲合議庭裁准，證人將陸續作證。

高虹安被控虛報、浮報助理酬金、加班費46萬30元，台北地檢署2023年8月14日依貪汙、偽造文書2罪起訴高虹安、陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷、王郁文5人，高虹安如一審判決有罪，將丟失新竹市長資格。

高虹安前助理黃惠玟。圖／聯合報系資料照片
高虹安前助理黃惠玟。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 檢察官 王郁文 貪汙 高虹安

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