疫情期間生產「新冠克星」被當偽藥送辦 法官：成份可同時當食品 無罪

彰化縣「漢芳堂」負責人盧男與「健康天使公司」負責人前妻馮女在新冠肺炎疫情期間，未申請許可即生產與「清冠一號」配方雷同的「新冠克星」等產品被檢方查獲，依違反藥事法起訴，不過彰化地方法院審理後，法官認為，其成份多是「可同時提供食品使用之中藥材」，判處無罪。

彰化縣衛生局2022年間接獲檢舉二家公司未經核准、違法生產與清冠一號配方雷同的產品，而通報彰化地檢署查辦，檢警於同年8月在健康天使公司、漢芳堂公司查獲新冠克星2箱、新冠防疫2箱等產品。

檢方查出，盧男見疫情期間與「清冠一號」配方雷同的產品有利可圖，即選定薑黃、蒲公英、魚腥草等23種中藥材作為原料，並由盧男（63歲）訂定比例而成配方，交由廠商製成每粒0.6公克錠劑，包裝成「漢芳堂新冠克星」、「漢芳堂清冠寶甘」、「漢芳堂新冠防疫」等產品，共生產1萬4574包（每包30錠）產品銷售，而被檢方起訴。

彰化地方法院審理發現，盧男選定製成「新冠克星」等產品的23種成份包括有「薑黃、蒲公英、枸杞、黃耆、人參、茯苓、山藥、陳皮、杭菊、桑葉、紅棗、甘草、魚腥草、金銀花、穿心蓮、葛根、白花蛇舌草、益母草、萬點金、牛筋草、鈣粉、胚芽米、薑」等，經函詢衛生福利部，其中與「清冠一號」成分相同的只有「桑葉、魚腥草、甘草」3種。

雖魚腥草、金銀花、穿心蓮、葛根、白花蛇舌草、益母草、萬點金、牛筋草等成分別收載於臺灣中藥典或中國醫學大辭典，是屬足以影響人體生理結構與機能之中藥材，但也同時是屬衛福部、食藥署所公告「可同時提供食品使用之中藥材」。