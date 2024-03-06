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遷籍投票案 華航3人改判無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

華航企業工會理事長劉惠宗與2會員6年前遷戶口，支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，3人被依刑法妨害投票正確罪起訴，台灣高等法院更二審今改判3人無罪。資料照片。記者林伯東／攝影
華航企業工會理事長劉惠宗與2會員6年前遷戶口，支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，3人被依刑法妨害投票正確罪起訴，台灣高等法院更二審今改判3人無罪。資料照片。記者林伯東／攝影

華航企業工會理事長劉惠宗與兩會員六年前遷戶口，支持工會秘書長朱梅雪參選桃園市長，三人被依刑法妨害投票正確罪判三月得易科罰金之刑，緩刑二年。三人聲請法規範與裁判憲法審查，憲法法庭雖認定法條合憲，但「長期就業地點」也可認定居住，將案子發回。台灣高等法院更二審認為將戶籍遷到長期工作地並非幽靈人口，改判無罪。

本案源於華航工會二○一八年五月底表決通過推派朱梅雪參選桃園市長，劉惠宗與會員趙剛、朱良駿同年六、七月將戶籍從台北遷到桃園，取得市長選舉權人資格，並於十一月廿四日領、投票。調查局桃園市調處將三人移送桃園地檢署，偵結後起訴。

「投票部隊」、「選舉幽靈人口」危害選舉公平、公正及實質代表性，刑法有第一四六條第一項「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者…」第二項「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者…」處罰。劉等人不服遭判刑定讞，聲請法規範與裁判憲法審查。

憲法法庭認為立法者已預設犯罪構成要件，條文未違反刑罰明確性原則，若不阻止人民以遷徙戶籍但未實際居住戶籍地方式取得投票權，戕害民主正當性，自治變成他治，去年判條文合憲。但認為「長期工作地」不等於實際居住地的見解侵害人民選舉權，將劉案廢棄發回最高法院。

最高法院認為劉等三人日常生活重心、上班時間、如何參與當地事務等，都值得探究，他們是否有意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票，應該詳查，去年十一月撤銷原判決，發回高院更審。

高院更二審以憲法法庭已說明長期工作地也屬於「居住地」，三人把戶籍遷至長期工作的桃園，沒有「虛偽遷移戶籍」情事，昨改判無罪。

戶籍 投票

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