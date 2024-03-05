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神岡工廠桶屍案開庭 二房東：見水泥灌桶就知「歹物仔」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市神岡區歇業工廠前年底發現桶屍，死者是已失蹤4年的陳姓男子，蔡姓酒店女服務生因與陳同進出、承租案發地，涉有重嫌，被依殺人等罪起訴，此案由國民法官從昨天開始密集審理，陸續傳喚死者母親等證人出庭，今天法官傳喚前年將工廠轉租給蔡女藏放桶屍的林姓二房東，林回憶，前年因要結束工廠，打掃時看到蔡女租的倉庫有水泥灌箱的物品時，「就知道糟了，是歹物仔（台語：不祥之物）」。

神岡桶屍案在本周密集審理5天，陸續傳喚死者母親等多名證人出庭，今天下午是林姓二房東出庭，林男是將廠房倉庫在2019年3月間轉租給蔡女，每月收取的租金，再由他轉匯給大房東，林男證稱，蔡女以搬家需要儲物空間為由承租，每月1.2萬元，不過後來僅看到蔡女有擺放棉被、電腦主機、塑膠桶等少量物品，一連租了兩年都是如此，但因蔡女都有定時給租金，所以不以為意。

林姓二房東說，前年底因他不再承租廠房，大房東要他順便把蔡女承租的倉庫清乾淨，加上蔡女僅繳2年租金後，就沒有再交租，前往清理時，即發現有一個塑膠桶灌滿水泥，當時他就心想「糟了，可能是歹物仔（台語：不祥之物）」，因豐原曾有傳出類似的桶屍案件，沒想到以打石機打開後，確認裡面有具屍體。

此案由國民法官審理5天，昨天、今天陸續傳喚死者母親、妹妹、友人、汽車旅館員工、拖吊業者、借錢友人、大房東及二房東等多名證人出庭，釐清案發經過，今日審理後，明天將傳喚2名法醫師出庭，釐清死者死因，預計在本周五宣判。

台中市蔡姓女子（右）涉嫌神岡桶屍案，此案由國民法官審理，蔡女出庭答辯。記者陳宏睿／攝影
台中市蔡姓女子（右）涉嫌神岡桶屍案，此案由國民法官審理，蔡女出庭答辯。記者陳宏睿／攝影
台中神岡一間工廠在前年底發現桶屍，檢方去年偵結起訴，由國民法官審理中。圖／聯合報系資料照片
台中神岡一間工廠在前年底發現桶屍，檢方去年偵結起訴，由國民法官審理中。圖／聯合報系資料照片

國民法官 房東 殺人 租金

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