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才因恐嚇醫護遭判刑…不滿追車丟垃圾遭制止 桃園莽男棒打清潔員

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市政府環境管理處觀音區中隊姜姓清潔隊員，去年11月17日傍晚駕駛垃圾車在觀音區長興路、福昌街口執行公務收取垃圾時，26歲黃姓男子不滿姜未減速等候，讓他中途丟垃圾，趁姜員下車理論時，先把姜推倒在地，再持棒毆打。桃園地檢署偵結依妨害公務、傷害等罪將他起訴。

起訴指出，黃男去年4月間才因恐嚇醫事人員遭士林地院判處徒刑2個月並執行完畢，同年11月17日下午5點55分在桃市觀音區長興路、福昌街的定點等候垃圾車時，黃男追著行駛中的垃圾車企圖丟垃圾時，被姜姓清潔員下車制止危險的追車行為。黃惱羞成怒，突然推倒姜員並持棍棒毆打，造成姜上背挫傷併紅腫、左手挫傷併擦傷、右踝挫傷併腫脹等多處傷害，所幸送醫院治療無大礙。

檢警調查時，黃男坦承不諱，與姜姓清潔員指述，梁姓、張姓及池姓等人的證述情節相符，並有扣案蒐證照片、監視器影片及醫院診斷證明書等，並有扣案木棍1根可資佐證，被告黃男犯行應勘認定。

檢察官認為，被告黃男所為觸犯刑法第135條第3項第2款的意圖供行使之用攜帶兇器，對於公務員依法執行職務時施強暴、刑法第277條第1項傷害等罪嫌，依法起訴。

住桃市觀音區的26歲黃姓男子，因不滿垃圾車未減速，讓他中途能倒垃圾，在駕車的姜姓清潔員下車理論時，先推倒他又持棍棒毆打，整個過程全都錄，桃園地檢署偵結，將黃男依妨害公務、傷害等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
住桃市觀音區的26歲黃姓男子，因不滿垃圾車未減速，讓他中途能倒垃圾，在駕車的姜姓清潔員下車理論時，先推倒他又持棍棒毆打，整個過程全都錄，桃園地檢署偵結，將黃男依妨害公務、傷害等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
住桃市觀音區的26歲黃姓男子，因不滿垃圾車未減速，讓他中途能倒垃圾，在駕車的姜姓清潔員下車理論時，先推倒他又持棍棒毆打，桃園地檢署偵結，將黃男依妨害公務、傷害等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝
住桃市觀音區的26歲黃姓男子，因不滿垃圾車未減速，讓他中途能倒垃圾，在駕車的姜姓清潔員下車理論時，先推倒他又持棍棒毆打，桃園地檢署偵結，將黃男依妨害公務、傷害等罪起訴。記者陳恩惠／翻攝

公務員 垃圾車 桃園 監視器

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