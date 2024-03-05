義務役恢復為1年 最高檢：逃亡案專責檢察官處理

最高檢察署今天表示，自108年至112年移送的4月役期軍人逃亡案有48件，因應國軍已恢復1年義務役，經與軍事機關協調會議達成共識，軍人逃亡案將由專責檢察官負責。

最高檢察署發布新聞稿表示，因應義務役役期自今年1月1日起由4個月恢復為1年，昨天召開第2次檢察與軍事機關業務協調會議，持續精進偵辦軍法案件。

新聞稿指出，近5年即108年至112年經軍事機關移送偵辦的4月役期軍人逃亡有48件，與98年至102年間1年以上義務役軍人逃亡案338件相比，兩者相差不小。

最高檢察署說，第2次檢察機關與軍事機關業務協調會議決議，軍人逃亡、通緝案件由各地檢署專組或專股檢察官偵辦，若往後案件量增加，現在的偵查能量、人力足夠因應。

最高檢察署表示，除由專責檢察官負責軍人逃亡案件外，未來部隊發生重大傷亡或社會矚目案件，檢察機關即時分案調查，釐清事實真相，杜絕外界不當揣測。

此外，因軍事機關法令眾多且更替頻繁，檢察機關建請國防部將未涉及機密，但為司法機關辦案需要的軍事相關法令，與法務部全國法規資料庫介接，以便檢察官、法官直接上網查閱，以利案件偵查與審判。

新聞稿最後提到，最高檢察署與軍事機關目前編纂「檢察機關辦理軍法案例及法令彙編」，強化檢察與軍事機關辦理國防案件偵查能力，也將持續溝通協調，共同維護軍事紀律及國家安全。