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自大陸進口牧草未申報罰5萬元 高職生稱沒錢抗罰敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

黃姓商工學生從大陸進口迷彩短褲，被查出裝箱寄運的是牧草，受裁罰5萬元。黃說，他是學生無力負擔罰鍰，提告抗罰，台北高等行政法院審理認為，農業部動植物防疫檢疫署開罰合於法令，判決黃生敗訴。可上訴

黃姓學生以線上實名委任方式請託某公司於2022年10月19日向財政部關務署台北關申報一批從大陸輸入的迷彩短褲，台北關察覺有異，會同開箱查驗，發現箱子裡裝的是5.5公斤的牧草，移送動植物防疫檢疫署處理。

動植物防疫檢疫署勘驗認為，牧草屬於應申請檢疫的產品，黃生未主動申報檢疫卻擅自輸入，違反動物傳染病防治條例、植物防疫檢疫法，於是開罰5萬元。

黃生不滿提告說，他是詢問淘寶集運商確認可以寄送才下單，貨物因為被抽檢才知道與下訂的不同，還表示集運商才是問題所在。

黃生說，牧草只有幾百元的價格，且數量不多，他目前沒有能力繳納罰鍰，請求法院撤銷裁罰。

北高行法官審理認為，黃姓學生當時就讀某商工三年級，有英文課程，更有能力透過字典或網路查詢貨物品項是迷彩短褲，應負過失責任，動植物防疫檢疫署對黃裁罰5萬元是最低罰鍰，未濫用裁量權，判黃生敗訴。

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