高雄法拍屋黑心仲介大賺千萬 小心！這心態被當肥羊宰

當年林男被檢警搜出大批偽造印鑑、公文等證物。記者古和純／翻攝

高雄施姓男子在591售屋網看見法拍屋訊息，委託林姓業者向高雄地院投標，但林男竟偽造文書誆稱此案為變價分割，正值疫情可直接報價屋主，但須繳法院76萬元保證金；事後施發現上當，甚至並非唯一受害，另有9人向林男提告，最高法院去年將林男判刑4年6月定讞，近日橋頭地院判林需償還施76萬元。

37歲林男曾任法拍屋仲介業務員，當年就因侵占客戶款項，遭雇主辭退，但他為償還所客戶債務，竟利用自己熟知法拍屋相關流程及文件型式，在591房屋委售平台刊登法院法拍屋資訊，以不動產仲介身分與友人同夥，向10名欲投資法拍屋的民眾話術行騙，詐得金額高達1345萬5000元。

「利用民眾投資法拍屋撿便宜的心理犯案，林男得手後就避不見面！」岡山分局指出，林男不僅找人假扮屋主，甚至代售受害人房屋，用話術再行騙他人，2021年8月底循線在前鎮區逮捕林男，起出一批偽造印鑑、公文等證物，9月1日詢後依詐欺與偽照公印文罪，將他移送偵辦。

橋頭地院一審依林男偽造法院、稅務機關公文書等具體事證，判處應執行刑3年2月，但二審法院認為林男偽造公、私文書數量眾多，且詐取鉅額款項，原審科刑幾近法定最低刑，不符比例、公平、罪刑相當原則，改判刑4年6月，而林上訴至最高法院被駁回，三審定讞。

法院依法已將林男詐得千萬款項扣案沒收，其中施男去年再向法院提告損害賠償，日前，橋院判處林男需償還施男76萬元，並按週年利率百分之五計算利息。