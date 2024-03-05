快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄法拍屋黑心仲介大賺千萬 小心！這心態被當肥羊宰

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

當年林男被檢警搜出大批偽造印鑑、公文等證物。記者古和純／翻攝
當年林男被檢警搜出大批偽造印鑑、公文等證物。記者古和純／翻攝

高雄施姓男子在591售屋網看見法拍屋訊息，委託林姓業者向高雄地院投標，但林男竟偽造文書誆稱此案為變價分割，正值疫情可直接報價屋主，但須繳法院76萬元保證金；事後施發現上當，甚至並非唯一受害，另有9人向林男提告，最高法院去年將林男判刑4年6月定讞，近日橋頭地院判林需償還施76萬元。

37歲林男曾任法拍屋仲介業務員，當年就因侵占客戶款項，遭雇主辭退，但他為償還所客戶債務，竟利用自己熟知法拍屋相關流程及文件型式，在591房屋委售平台刊登法院法拍屋資訊，以不動產仲介身分與友人同夥，向10名欲投資法拍屋的民眾話術行騙，詐得金額高達1345萬5000元。

「利用民眾投資法拍屋撿便宜的心理犯案，林男得手後就避不見面！」岡山分局指出，林男不僅找人假扮屋主，甚至代售受害人房屋，用話術再行騙他人，2021年8月底循線在前鎮區逮捕林男，起出一批偽造印鑑、公文等證物，9月1日詢後依詐欺與偽照公印文罪，將他移送偵辦。

橋頭地院一審依林男偽造法院、稅務機關公文書等具體事證，判處應執行刑3年2月，但二審法院認為林男偽造公、私文書數量眾多，且詐取鉅額款項，原審科刑幾近法定最低刑，不符比例、公平、罪刑相當原則，改判刑4年6月，而林上訴至最高法院被駁回，三審定讞。

法院依法已將林男詐得千萬款項扣案沒收，其中施男去年再向法院提告損害賠償，日前，橋院判處林男需償還施男76萬元，並按週年利率百分之五計算利息。

提告 法拍

延伸閱讀

維力食品也用到蘇丹紅辣椒粉？品項批號有出入待釐清 暫停出貨

高雄前鎮大樓暗藏賭場 警方甕中捉鱉逮33人

高雄農產參展搶外銷 蜜棗首銷韓旗山蕉輸日有望破千噸

日本高中與高雄3校師生文化交流 體驗製作紅豆餅

相關新聞

279顆泰達幣買49張身分證替郭台銘連署 北檢今起訴7人

鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統時，男子余玄天指示前女友許維臻在Telegram群組以每人200元對價收購身分證，男子陳...

自大陸進口牧草未申報罰5萬元 高職生稱沒錢抗罰敗訴

黃姓商工學生從大陸進口迷彩短褲，被查出裝箱寄運的是牧草，受裁罰5萬元。黃說，他是學生無力負擔罰鍰，提告抗罰，台北高等行政...

高雄法拍屋黑心仲介大賺千萬 小心！這心態被當肥羊宰

高雄施姓男子在591售屋網看見法拍屋訊息，委託林姓業者向高雄地院投標，但林男竟偽造文書誆稱此案為變價分割，正值疫情可直接...

高雄前鎮大樓暗藏賭場 警方甕中捉鱉逮33人

高雄市警方今天凌晨查緝賭場，在距離警分局約500公尺外的大樓，破門查獲「跳點」賭場。因屋內無後門可逃，警方甕中捉鱉一舉查...

影／小黃運將下車不熄火…竊車賊偷了1輛再換1輛 土城警1小時逮人

新北市1名有毒品、竊盜前科的38歲王姓男子，昨天晚間行經土城裕民路時，見陳姓計程車司機未熄火便下車買消夜，竟直接將車輛開...

獨／台中酒女涉水泥封屍男友？ 死者母控：她帶走人不見

台中市神岡區歇業工廠前年底發現桶屍，死者是已失蹤4年的陳姓男子，蔡姓酒店女服務生因與陳同進出、承租案發地，涉有重嫌，檢方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。