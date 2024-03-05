獨／台中酒女涉水泥封屍男友？ 死者母控：她帶走人不見

台中市神岡區工廠在去年底發現一具以橘色塑膠桶、水泥封蓋的桶屍，與死者關係密切的蔡姓女子遭檢方依殺人罪起訴。圖／報系資料照

台中市神岡區歇業工廠前年底發現桶屍，死者是已失蹤4年的陳姓男子，蔡姓酒店女服務生因與陳同進出、承租案發地，涉有重嫌，檢方聲押獲准，去年3月底偵結，依殺人等罪起訴蔡女，屬台中國民法官審理第三案，昨天起在台中地院審理，陸續傳喚多名證人到庭；死者母親出庭控訴，2019年3月初看到蔡女把兒子帶走，當時兒子「站都站不穩」，之後就再也不見兒子蹤影，直至前年底神岡工廠發現桶屍死者是兒子。

此起神岡桶屍案是在去年3月20日由檢方偵結起訴，認定蔡女涉犯殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺未遂、盜用他人電信設備通信等罪起訴，移審台中地院，也是台中地院國民法官審理的第三起案件，此案審判長為劉麗瑛。

國民法官昨起開庭，陸續傳喚死者母親、妹妹、友人、汽車旅館業者、拖吊業者等多名證人到庭說明。其中死者母親證稱，知道兒子與蔡女是男女朋友，與蔡女關係不差，2019年3月4日下午4時許，蔡女載兒子回家，當時兒子「軟趴趴」，站都站不穩，她幫忙攙扶兒子到廁所，兒子隨後就攤在椅子上，雙眼緊閉、流口水。

陳母說，後來她上樓洗米，準備晚餐，洗好米下樓時，孫子告知，兒子已被蔡女帶走，當晚還有跟蔡女聯絡，蔡女告知「他（死者）已比較好了」，還稱人在汽車旅館，因為保全看到兒子狀況，不給兒子回蔡女租屋處，當時蔡女還有開視訊給她看，但兒子仍是雙眼緊閉、癱軟的狀況。

陳母說，之後每天都會打電話給蔡女，蔡女後來告知，兒子已搭客運前往高雄，還有給兒子10萬元當旅費，後來再有兒子消息時，已是前年神岡工廠發現桶屍內的死者是兒子。

陳母說，兒子與蔡女交往時，蔡女曾鬧尋短，有看過蔡女服安眠藥、尿失禁狀況，當時蔡女的安眠藥據稱是在網路購買的，因此懷疑2019年3月4日當天，蔡女有拿安眠藥給兒子吃，也曾在電話中質疑蔡女，但蔡女回稱，「安眠藥都被他（死者）丟了」。

神岡桶屍案由國民法官審理，從4日起連續審理至8日，目前已傳喚死者母親等5名證人出庭，查明此案的來龍去脈，檢方也安排相驗此案的法醫出庭，為國民法官說明死者死因，預計在8日審結宣判。

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