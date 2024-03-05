立委黃捷收桃園檢察長恐嚇信？ 俞秀端笑回：沒想到我也算名人

民進籍新科立委黃捷的公務電子信箱，今天上午收到冒名桃園地方檢察署檢察長俞秀端所寄的恐嚇信，對此，桃園地方檢察署檢察長俞秀端笑稱「沒想到我也算名人」，表示此案經查詢後，確認由高雄檢警偵辦。圖／擷取自桃園地方檢察署官網

民進籍新科立委黃捷的公務電子信箱，今天上午收到冒名桃園地方檢察署檢察長俞秀端所寄的恐嚇信，信中聲稱「不想你自己以及你的服務處人員全部變成死尸，給我準備800萬新台幣，我的PayPal是…」。對此，檢察長俞秀端以連續4個「哈」率先回應，並表示「沒想到我也算名人」，由於此案由高雄市警察局受理偵辦，桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍已與高雄地檢署聯繫，請雄檢加強偵辦。

今早獲悉自己遭歹徒冒名寄恐嚇信給民進黨立委黃捷，俞秀端回應表示「哈哈哈哈，沒想到我也算名人，但是話說，我沒用PayPal」，這件已請襄閱主任檢察官康惠龍協助查詢，案件正在高雄偵辦中。

黃捷辦公室今天上午9時許把恐嚇信內容貼上她的臉書，信件內容是冒用桃園地檢署檢察長俞秀端的名義，將電子郵件寄到黃捷的公務信箱。恐嚇信內容除了留下恐嚇勒索內容，還留「PayPal」帳戶，聲稱「你只有24小時活命的機會」，還附上子彈照片。