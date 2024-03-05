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新店「煙火哥」四處放煙火 最後下場出爐

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新店「煙火哥」邱銘祥。圖／聯合報系資料照片
新店「煙火哥」邱銘祥。圖／聯合報系資料照片

「煙火哥」邱銘祥2021年11月至前年6月找友人呂理傑幫忙在交流道亂放煙火，檢方認定邱19次違法，依非法持有爆裂物等罪嫌起訴，台灣高等法院依4個妨害公眾往來安全罪各判邱1年、1年4月、1年、1年徒刑，另處2年8月得易科罰金之刑，並罰10萬元。邱上訴，最高法院駁回定讞。

因二審未定合併執行刑，判決確定後，檢察官將向法院聲請定應執行之刑。

2022年5月4日深夜，邱施放煙火擾鄰，遭新北市警新店分局逮捕，檢察官聲押獲准，擴大查辦邱的罪行。

檢察官指揮警方蒐證，查出邱銘祥先後違法施放煙火19次，證物送鑑定後認為，邱持有的煙火經過改造，以「非法持有爆裂物」治罪，結案依槍砲、恐嚇危害安全、公共危險多條罪狀起訴邱，並建請法院對邱從重量刑。

工廠作業員邱銘祥的「煙火哥」名號，得於他2019年7月與女友去宜蘭梅花湖遊玩，女友駕駛遊湖電動車撞傷家住在新店區的藍姓退休女公務員。邱覺得藍女索賠金額過高，邱起意報復，不斷在藍女社區附近施放煙火，試圖引起公憤以製造鄰人對藍女的集體壓力；此外，邱也對藍女潑糞、逼車。

高院審理時，邱銘祥、呂理傑認罪，加上有人證、物證可稽，認定邱犯刑法恐嚇公眾罪、妨害公眾往來安全罪、恐嚇危害安全罪、以火藥炸燬他人所有之盆栽罪；呂犯恐嚇公眾罪、妨害公眾往來安全罪、恐嚇危害安全罪、行使變造特種文書罪，各次犯行應分論併罰。

因邱銘祥是累犯，本案罪名、罪質與前案相同，高院依法加重其刑。高院另指出，邱銘祥、呂理傑未在市售「巨蟹座」煙火添加其他火藥，增強煙火原本的爆發性及破壞力，一審認邱、呂犯非法持有爆裂物罪，於法不合，撤銷改判。

邱銘祥也因不斷散播藍女染疫假訊息、逼車、放炮加潑糞，高院去年4月依強制罪、違反個資法等罪判2年2月徒刑確定。

恐嚇 檢察官

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