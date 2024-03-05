快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他看A片不戴耳機引殺機 遭鄰居暴打3個月後撒手人寰

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

潘姓保全員不滿李姓鄰居在房間看A片不戴耳機，拿安全帽打對方，李送醫雖撿回一命，但3個月後仍死亡。潘被依殺人未遂判刑5年6月定讞。示意圖／聯合報系資料照
潘姓保全員不滿李姓鄰居在房間看A片不戴耳機，拿安全帽打對方，李送醫雖撿回一命，但3個月後仍死亡。潘被依殺人未遂判刑5年6月定讞。示意圖／聯合報系資料照

潘姓保全員不滿李姓鄰居放A片的聲音太吵，2018年1月17日深夜和李爭執後，兩人扭打，李被潘拿安全帽暴打，送醫急救雖撿回一命，但3個月後過世。高雄地院認為李的死並非潘造成，依殺人未遂判潘5年6月徒刑，高雄高分院維持一審見解，最高法院駁回潘上訴定讞。

潘有詐欺、毒品、竊盜、妨害名譽等前科，他和李姓男子同租高雄一幢大樓分租雅房。李常常會在房間內吸食強力膠，加上每次看A片，都將音量開大，潘不滿。

2018年1月17日深夜11點多，李又在房間內放A片，潘姓男子找李理論，兩人口角，潘拿安全帽不斷朝李的頭部、身體猛擊，邊打邊喊「要給你死」，直到李失去意識才罷手。

李被送醫，診斷出頭部有外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷，送醫急救後雖撿回一命，但意識混淆，轉介至養護中心照料。事隔2個月，李因身體狀況不穩，再轉送醫院治療，出院後又因病情惡化，同年4月因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

潘在案發後逃了2年多才被逮，高雄地院審理時，法官傳當時與潘同住的鄰居到案，證實潘、李案發前2、3天就曾爭吵，痛毆李時念著「要給你死」。李有多處顏面骨骨折，雄院判斷是頭部受到重擊，認定李有殺人犯意，但李事隔3個月才死亡，期間多次進出醫院，一審認為死因與潘無關，依殺人未遂罪量刑，判5年6月徒刑。

潘上訴主張是「正當防衛反擊」，請求改判傷害罪，二審根據急診醫師證述，認為李的傷勢集中頭部，潘持安全帽朝李的頭部猛砸，具有殺人的不確定故意，駁回潘上訴。最高法院認為二審認事用法無違誤，也駁回潘上訴。

安全帽 房間 殺人

延伸閱讀

台電課長幫廠商清庫存收賄40萬被判刑 二審宣判前撤回上訴

美聯邦最高法院推翻科州判決 川普可參加總統初選

逆轉！技工幫開警車保養卻撞傷女騎士 北市警不用賠529萬確定

宜蘭縣議員莊淑如父親賄選案 二審仍判2年6月

相關新聞

279顆泰達幣買49張身分證替郭台銘連署 北檢今起訴7人

鴻海創辦人郭台銘去年連署參選總統時，男子余玄天指示前女友許維臻在Telegram群組以每人200元對價收購身分證，男子陳...

5億高中生墜樓案 證人稱「夏沒提同婚、有點急」

台中市賴姓高中生去年五月墜樓身亡，生前繼承大筆土地、身價逾五億元，墜樓前兩小時與他登記結婚的夏姓男子被依偽造文書罪起訴；...

竊製程跳陸廠 未錄取遭判刑

南亞科技公司錦興廠李姓小組長想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄廿奈米ＤＲＡＭ晶圓製程，但人飛到西安面試卻因不熟悉核心關鍵技...

影／恆春大叔架「鳥仔踏」捕伯勞鳥 持刀拒捕逃亡屏檢建請從重量刑

紅尾伯勞鳥秋初秋過境屏東恆春半島，早年被居民視為「老天賞賜的禮物」，架設「鳥仔踏」陷阱獵捕食用，1987年列入野生保育類...

花蓮女求職受騙急通報 「送貨員」遭逮承認：知道事有風險

馮姓男子日前依詐欺集團指示，接連在台北市指定超商領取包裹，替詐團收集人頭帳戶提款卡，其中有被害人及時發覺受騙，致電聯繫收...

他看A片不戴耳機引殺機 遭鄰居暴打3個月後撒手人寰

潘姓保全員不滿李姓鄰居放A片的聲音太吵，2018年1月17日深夜和李爭執後，兩人扭打，李被潘拿安全帽暴打，送醫急救雖撿回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。