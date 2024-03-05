他看A片不戴耳機引殺機 遭鄰居暴打3個月後撒手人寰

潘姓保全員不滿李姓鄰居在房間看A片不戴耳機，拿安全帽打對方，李送醫雖撿回一命，但3個月後仍死亡。潘被依殺人未遂判刑5年6月定讞。示意圖／聯合報系資料照

潘姓保全員不滿李姓鄰居放A片的聲音太吵，2018年1月17日深夜和李爭執後，兩人扭打，李被潘拿安全帽暴打，送醫急救雖撿回一命，但3個月後過世。高雄地院認為李的死並非潘造成，依殺人未遂判潘5年6月徒刑，高雄高分院維持一審見解，最高法院駁回潘上訴定讞。

潘有詐欺、毒品、竊盜、妨害名譽等前科，他和李姓男子同租高雄一幢大樓分租雅房。李常常會在房間內吸食強力膠，加上每次看A片，都將音量開大，潘不滿。

2018年1月17日深夜11點多，李又在房間內放A片，潘姓男子找李理論，兩人口角，潘拿安全帽不斷朝李的頭部、身體猛擊，邊打邊喊「要給你死」，直到李失去意識才罷手。

李被送醫，診斷出頭部有外傷、多處顏面骨骨折、軀幹右上肢、右下肢多處擦傷，送醫急救後雖撿回一命，但意識混淆，轉介至養護中心照料。事隔2個月，李因身體狀況不穩，再轉送醫院治療，出院後又因病情惡化，同年4月因慢性阻塞性肺病併急性發作死亡。

潘在案發後逃了2年多才被逮，高雄地院審理時，法官傳當時與潘同住的鄰居到案，證實潘、李案發前2、3天就曾爭吵，痛毆李時念著「要給你死」。李有多處顏面骨骨折，雄院判斷是頭部受到重擊，認定李有殺人犯意，但李事隔3個月才死亡，期間多次進出醫院，一審認為死因與潘無關，依殺人未遂罪量刑，判5年6月徒刑。

潘上訴主張是「正當防衛反擊」，請求改判傷害罪，二審根據急診醫師證述，認為李的傷勢集中頭部，潘持安全帽朝李的頭部猛砸，具有殺人的不確定故意，駁回潘上訴。最高法院認為二審認事用法無違誤，也駁回潘上訴。