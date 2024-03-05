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男子頻出入監牢停親權 法院選定嘉義縣長當13歲少年監護人

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

男子多次出入監獄，無法提供少年妥善教養環境，法院裁定停止親權。圖／本報資料照片
男子多次出入監獄，無法提供少年妥善教養環境，法院裁定停止親權。圖／本報資料照片

嘉義縣詹姓男子因案多次出入監獄，與妻離異後是13歲少年主要監護人，卻涉嫌引誘少年竊盜、阻礙就學，嘉義縣社會局社工訪視期間，詹男又再度入監，親屬也無人願意照顧教養，為少年權益考量，縣府提起停止親權訴訟；法院裁定停止少年父母親權，並選定縣長為監護人。可抗告。

社會局表示，詹男於2013年離婚後是13歲少年監護人，卻涉嫌引誘少年竊盜罪以及阻礙就學，於2022年3月遭通報兒少保護案，發現少年自2021年10月起即就學不穩定並持續中輟。經社工訪視會談，詹男照顧行為沒有具體改善又涉案再度入監，經聯繫親屬、少年母親，評估後都沒有適當人選照顧少年，社會局於2022年6月保護安置少年。雖然詹男希望少年返家生活，但社工評估難有能力改善照顧環境，且對於親職教育輔導態度消極，拒絕上課，沒有改善照顧及教養的可能。少年母親已再婚另有家庭，也沒有提改定親權人聲請，因此，依法提起宣告停止親權。

詹男表示，「我養到13歲，不能因為一點小事就停止我的親權」，請求駁回聲請。

少年母親具狀表示，需照顧年幼繼弟，無力照顧少年。

法院審理，詹男在2016、2017、2018、2019、2022、2023年間都有入出監獄情形；詹男抗辯不能因一點小事停止親權，但經專業社福機構訪視評估，詹男一再犯罪，明顯不能遵守律法，多次不良素行恐對少年行為、品格、道德規範造成負面影響。雖然他稱說父親、大哥、二哥、鄰居可以輔佐，但是父親年邁、大哥患有精神疾患、二哥因案剛服刑結束，鄰居也沒有照顧意願。少年由縣府社會局安置後，於學校及機構內生活作息正常，也能適應團體生活。

法官查詢少年祖父、外祖母對停止親權意見，2人沒有接手照顧意願，少年被安置超過1年半，期間詹男又屢犯案入監，無法提供妥善教養環境。少年母親離婚後已另組家庭，與現任配偶與有多名年幼子女，無力再承擔少年照顧責任，因此裁定停止親權、選定縣長為少年監護人，縣長職務如有變動更易時，以在職之人為監護人。

嘉義 社工 鄰居

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