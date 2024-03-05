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南警到高中宣講強化防禦駕駛觀念 提醒微型電動二輪車記得去掛牌

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警五分局分局長洪宏榮，今天到台南二中針對應屆畢業生，講解正確的駕駛觀念。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局分局長洪宏榮，今天到台南二中針對應屆畢業生，講解正確的駕駛觀念。記者黃宣翰／翻攝

許多高中三年級學生年滿18歲，可報考汽機車駕照，將成為交通安全駕駛新鮮人，台南市警五分局分局長洪宏榮，今天到台南二中針對應屆畢業生宣導正確的駕駛觀念，洪宏榮說，未保持安全距離是發生車禍主因之一。233名學生聽講後，強化防禦駕駛觀念，獲益良多。

為建立18歲學生正確的駕駛觀念，避免交通事故發生，市警五分局針對高三學生辦理「新鮮人安全駕駛觀念」宣導活動，今天上午9點30分在台南二中舉行。

會中依分組討論互動方式，強化學生防禦駕駛觀念，另外透過民眾十大檢舉違規、交通事故主要肇因影片及車禍現場拍照錄影五原則等影片，讓學生都能充分了解現行法規及處罰規定有哪些，提升守法的觀念，達到交通安全宣導的目的。

活動中提醒學生，如有騎乘微型電動二輪車，務必於今年11月30日前至監理站完成投保掛牌納管，逾期未領用者，最重處罰3600元，科技執法上路針對高鐵台南站紅線違停及臨停區超時（限五分鐘）違規舉發、閃紅未停再開，最重處罰1800元，並記違規點數1點。

分局長洪宏榮呼籲學生，「過馬路不要邊走邊滑手機」、「過馬路要在安全地點停等」等，希望透過宣導，讓交通安全觀念能夠深化及融入市民的日常，提升全民的交通安全意識。

台南市警五分局分局長洪宏榮，今天到台南二中針對應屆畢業生，講解正確的駕駛觀念並和學生互動問答。記者黃宣翰／翻攝
台南市警五分局分局長洪宏榮，今天到台南二中針對應屆畢業生，講解正確的駕駛觀念並和學生互動問答。記者黃宣翰／翻攝

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