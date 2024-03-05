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影／說要開記者會「酒國昆凌」卻神隱 友：吃太多安眠藥今狀況不好

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市沈姓女子（後改姓張）曾擔任海派酒店女公關，被稱為「酒國昆凌」，9年前曾被富商指控詐財，張女獲緩刑宣告，不過昨天又有台商向周刊指控，張女假借「議長乾妹」等名義，向她詐財數十萬元，張女原定透過律師，今早開記者會說明原委，不過張女臨時神隱喊卡，張女友人說，早上已與她通電話，有自述吃了安眠藥狀況不佳，所以臨時取消。

張女友人、律師黃汶茜在今天上午10時抵達原定張女召開記者會的現場。張女友人解釋，昨天都還有與張女碰面，協助聯絡律師常照倫，討論未來的訴訟方式，今天凌晨1時許，常律師都還有與張女聯繫，未料今早9時許，張女未在指定地點現身，律師也等不到人，才決定取消記者會。

張女友人說，因周刊報導後，張女情緒不佳，一度在朋友面前喊說「不想活了」，今早又聯絡不上，讓朋友很擔心，今早在記者會向媒體解釋時，張女有來電告知，因吃太多安眠藥，導致狀況不佳，所以今天才會沒有出席。

律師黃汶茜說，張女昨天有向律師告知，周刊報導內容非事件全貌，也有澄清報導與事實有出入狀況，但今早與張女聯絡不上，因此無法代為替張女發布聲明，而此案也進入偵查程序，不方便在未經張女同意下，說明案情細節，但張女認為此案是「感情糾紛」，今天未出席記者會，造成社會資源浪費，也向外界致歉。

台中市張姓女子昨天被周刊報導，假借名義，涉嫌詐欺一名台商十多萬元後，原定今天在律師常照倫陪同下，在台中市西區一棟商辦大樓召開記者會，但律師遲遲等不到張女出現，原定張女出席的記者會喊卡，但大批媒體已在現場守候，律師接獲訊息後，仍到記者會現場，簡短說明狀況。

綽號「保羅」的台商向周刊近期向周刊爆料，今年初透過一個包養網站，認識張女（41歲），期間被張女以「台中議長乾妹」等頭銜取信於他後，再以母親重病等理由，向他索取財物，甚至盜刷信用卡，被騙金額達18萬元，近日已向台中市第四警分局提出詐欺告訴，提醒民眾多留意此人。

台中市第四警分局表示，此案被害商人非台中在地人，商人是在今年2月初與張女認識，今年2月中旬才發現被騙報案，分局接獲被害人報案後，已展開調查，發函調閱相關銀行帳戶資料，分析釐清相關金流等證據，近日將通知張女到案說明，依法偵辦。

張女被控詐欺取財非首樁，張女在2013年10月間在海派酒店任職時，認識醫檢公司的王姓富商，王事後指控張女涉嫌設賭局詐財，張女後來與王達成和解，二審獲判刑1年、緩刑2年，全案確定，未料如今張女又被指控涉嫌詐財，鬧上新聞版面。

台中市張姓女子綽號「酒國昆凌」，原定今早開記者會，但張女神隱，臨時喊卡。圖／摘自媒體LINE群組
台中市張姓女子綽號「酒國昆凌」，原定今早開記者會，但張女神隱，臨時喊卡。圖／摘自媒體LINE群組
台中市張姓女子控涉嫌詐欺台商，原定今早在西區一棟商辦大樓開記者會，但張女搞神隱，張女友人（左）、律師黃汶茜（右）到場簡單說明。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子控涉嫌詐欺台商，原定今早在西區一棟商辦大樓開記者會，但張女搞神隱，張女友人（左）、律師黃汶茜（右）到場簡單說明。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子綽號「酒國昆凌」，原定今早開記者會，但張女神隱，臨時喊卡。圖／讀者提供
台中市張姓女子綽號「酒國昆凌」，原定今早開記者會，但張女神隱，臨時喊卡。圖／讀者提供
台中市張姓女子控涉嫌詐欺台商，原定今早在西區一棟商辦大樓開記者會，但張女搞神隱，現場大批媒體錯愕。記者陳宏睿／攝影
台中市張姓女子控涉嫌詐欺台商，原定今早在西區一棟商辦大樓開記者會，但張女搞神隱，現場大批媒體錯愕。記者陳宏睿／攝影

台中市 律師 記者會

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