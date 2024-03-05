台電課長幫廠商清庫存收賄40萬被判刑 二審宣判前撤回上訴
台電修護處洪姓課長被控幫油機工業公司量身打造標案，讓該公司順利以1億560萬元得標，出清庫存的立式車床機台，洪男從中獲利40萬元，高雄地院依圖利罪判洪男2年10月，高雄高分院原訂昨天宣判，但洪男宣判前撤回上訴，全案確定，洪將入監。
檢調查出，油機公司郭姓代理商為推銷庫存，探詢洪姓課長協助，當時正好台電修護處著手遷廠至桃園，預計採購6米立式車床、2米半車床機台，由修護處洪姓課長負責採購。
郭男居中牽線，洪則以限制廠商資格、制定特殊產品規格等方式，公告採購6米立式車床、2米半中型立式車床，還將採購底標洩漏給郭男等人，順利讓油機公司以1億560萬餘元得標2件標案。
王男取得台電修護處核撥的工程款後，為了支付郭男600萬元佣金，同時逃避30萬元稅額，雙方再以「假買賣」方式，由郭男公司開立假發票給油機公司核銷，取得佣金後，再將40萬元交付給洪男，感謝洪協助售出機台。
高雄地院法官認為，洪男收取40萬元現金，與他洩漏底標及為油機打造標案等行為並無對價關係，不構成收賄罪，郭、王兩人行為，僅只於行求賄賂階段。
一審法官僅認洪男構成圖利罪，並因在偵查中自白減刑，判處有期徒刑2年10月，褫奪公權2年，他不服上訴。
高雄高分院原訂昨宣判，但宣判前夕洪男突撤回上訴，全案因此定讞，洪男將入監。
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