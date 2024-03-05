ACE王牌交易所涉虛擬幣詐騙 創辦人潘奕彰等7人延押2個月

ACE王牌數位資產交易所負責人潘奕彰（前排中）涉洗錢遭逮捕。圖／讀者提供

國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金數億，台北地檢署1月初聲押禁見潘奕彰、主謀林耿弘、推銷虛擬幣的林若蕎、林耿宏的胞弟林耿漢、共犯林敬智、張爾杰及林婉榆等7人獲准。因羈押期限即將屆滿，台北地檢署向法院聲請延押7人兩個月獲准。

專案小組調查，潘奕彰等人勾結詐團，2020年起透過IG等網路社群軟體發送投資訊息，或者招攬業務員以話術誘騙被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱1顆市值30元台幣，加碼宣傳未來會在國內外虛擬貨幣交易所交易，獲利可期。

詐團成員要求投資人下載特定APP，再要求場外交易，規避交易所KYC審查，被害人誤以為是以低價購買虛擬幣，事後發現虛擬幣無法流通變現，向警調單位提告檢舉。

檢方1月3日指揮警調15路搜索，查扣現金1億1152萬元、1億800萬元的虛擬幣，訊後聲押潘奕彰、林耿弘、林若蕎、林耿漢、共犯林敬智、張爾杰及林婉榆等7人獲准。

第一波收網後，檢警調展開第二波偵查，1月23日再指揮新北市刑大、調查局台北市調查處、宜蘭縣礁溪、蘇澳分局搜索10處地點，拘提王晨桓5人到案，檢察官複訊後，聲押王晨桓、誆稱MOCT（魔券幣） 將於ProEX等知名交易所上市並負責相關業務的李琳達、ACE職員高偉倫、林耿宏的友人林淑芬與謝詩瑩。