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本土資深演員台北po文罵人妻偷吃小王 桃院移轉管轄

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

演出《大尾鱸鰻》的本土資深演員陳光前， 與林姓女子疑因販售泰國佛牌糾紛，2022年7月間在臉書po文「買佛牌聖物、戴佛牌聖物、還搞這檔事，還被罰跪耶！到底？」，並在林女照片的雙眼寫上「偷吃、小王」字樣，遭桃園地檢署依加重誹謗罪起訴，桃園地院審理，認為陳某po文地點在台北市住處、他的戶籍地在新北市，均非桃園地院管轄，判決此案管轄錯誤，移送於台北地方法院審理。

桃院說明理由，被告陳某與林姓告訴人因細故發生爭執，於2022年7月20日上午2點於台北市居處上網，在個人臉書暱稱「Jacky Chen」po文「是要笑死誰啊？至少我不會淫人妻女笑呵呵就好！買佛牌聖物、戴佛牌聖物、還搞這檔事，還被罰跪耶！到底？？？」，該文除上傳5張包括臉書、line及line社群截圖等對話紀錄內容，還有1張林姓告訴人與丈夫貼臉合影照，林女雙眼貼上偷吃、小王字樣，林女夫的雙眼則貼上扣憐；陳某另於同年8月3日清晨，將林女與其通話錄音檔案po出，供不特定多數人閱覽、收聽，足以貶損林的名譽，檢方依涉犯加重誹謗罪嫌起訴並聲請簡易判決處刑。

桃院調查，被告陳某上網po文時是在台北市的居處，且被告籍設新北市，可見被告在桃園並無住、居所，又此案於2023年6月17日移送至地院時，被告陳某並未在監或在押，復遍查全卷，也無證據證明此案起訴時，被告的所在地是在桃園。綜上各節，此案起訴時，被告的犯罪地、住所、居所及所在地，均非在桃園地院的管轄區域內。

桃院表示，綜合以上資訊，桃園地院並非被告本件犯罪地、住所、居所及所在地的法院，檢察官誤向無管轄權的地院聲請簡易判決處刑，自非適法。根據前揭條文，可不經言詞辯論逕為諭知管轄錯誤的判決，並同時諭知移送於管轄即犯罪地、居所地的台北地方法院。

據悉，這已不是陳光前首次因販售泰國佛牌等問題而與他人起糾紛，2018年2月間與三立一哥陳冠霖因佛牌糾紛，陳某不滿在臉書直播指陳冠霖「去酒店玩女人免付錢」、「喝完酒還會家暴」等語，同年11月間遭新北地院依誹謗罪判處徒刑4月；同年3月又於直播中辱罵柳姓賣家，判處拘役50天。

演出《大尾鱸鰻》的本土資深演員陳光前因泰國佛牌糾紛，於2018年2月於直播誹謗三立一哥陳冠霖，同年3月又於直播中公然侮辱柳姓賣家，2022年7月再因佛牌起糾紛，由於陳某犯案地點、戶籍地點均非桃園，桃園地院審理後，判決此案管轄錯誤，移送於台北地方法院審理。圖／擷取自當事人臉書
演出《大尾鱸鰻》的本土資深演員陳光前因泰國佛牌糾紛，於2018年2月於直播誹謗三立一哥陳冠霖，同年3月又於直播中公然侮辱柳姓賣家，2022年7月再因佛牌起糾紛，由於陳某犯案地點、戶籍地點均非桃園，桃園地院審理後，判決此案管轄錯誤，移送於台北地方法院審理。圖／擷取自當事人臉書
演出《大尾鱸鰻》的本土資深演員陳光前2022年7月再因佛牌糾紛po文罵人妻偷吃小王，由於陳某犯案地點、戶籍地點均非桃園，桃園地院審理後，判決此案管轄錯誤，移送於台北地方法院審理。圖／擷取自當事人臉書
演出《大尾鱸鰻》的本土資深演員陳光前2022年7月再因佛牌糾紛po文罵人妻偷吃小王，由於陳某犯案地點、戶籍地點均非桃園，桃園地院審理後，判決此案管轄錯誤，移送於台北地方法院審理。圖／擷取自當事人臉書

桃園 陳冠霖

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