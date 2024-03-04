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維護患者權益！桃園地院訪桃療 為建置專家參審法庭作準備

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，今下午桃園地方法院由院長李國增、家事庭長蘇昭蓉、官長黃子祝與科長江世亨一行人，參訪桃園療養院，希望促進法官與醫療專業人士之間的合作，為年底即將上路的專家參審法庭交換意見，並進行視訊模擬法庭，努力維護精神病患者的權益和社會安全。

法官們今在參訪過程中，先參觀了桃園療養院的各項設施，包括病房、診療室及康復設施等，並與療養院的醫療專業人員深入交流，了解精神病患者的日常管理和治療情況。同時法官們也向醫療專業人士提出問題，包括如何更好地協助精神病患者康復、提高法院與醫療機構之間的合作效率、強制住院以外的替代方案等意見交流。

桃園地院院長李國增表示，這次參訪對於促進法院與醫療機構之間的合作具有重要意義。法院將進一步加強與醫療機構的溝通與合作，共同努力維護精神病患者的權益。

桃園療養院院長邱献章則說，桃療將遵循精神衛生法新制規範，積極配合相關工作。桃療曾與司法院於2020年11月13日舉辦國民法官模擬法庭，多虧桃園地院大力協助讓活動圓滿成功。桃療與地院雙方可將此經驗運用在強制住院參審法庭上，確保新法上路後專家參審法庭能順利運作。

桃療表示，今參訪不僅加強法院與醫療機構之間的合作關係，也進一步推動強制住院參審制度的落實。透過法院與醫療機構攜手合作，除保障台灣的社會安全，減輕家屬的負擔外，也將為精神病患者的人權保障與康復之路帶來更多的希望與可能。

為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，今下午桃園地方法院院長李國增等人參訪桃園療養院。記者周嘉茹／翻攝
為因應精神衛生法關於嚴重病人強制住院新制，今下午桃園地方法院院長李國增等人參訪桃園療養院。記者周嘉茹／翻攝
桃院及桃療希望促進法官與醫療專業人士之間的合作，為年底即將上路的專家參審法庭交換意見。記者周嘉茹／翻攝
桃院及桃療希望促進法官與醫療專業人士之間的合作，為年底即將上路的專家參審法庭交換意見。記者周嘉茹／翻攝

患者 桃園

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