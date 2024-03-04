台南工人幫友人預約五倍券 乘機冒名買遊戲點數GG了

羅姓男工人以幫忙預約五倍券等為藉口，借了謝姓被害人等人的手機，上網登入商店網站、遊戲帳號，涉嫌冒用謝等名義購買遊戲點數，共詐得44萬3千多元。台南地院法官依羅觸犯行使偽造準私文書罪，判處有期徒刑10月，得易科罰金，案可上訴。

判決說，羅分別於2021年10月12日、同年月13日，在友人台南市均以幫忙預約五倍券為由，二次向謝姓友人弟弟借用手機上網登記，但未取得謝弟同意下載網路遊戲，以電信帳單付款小額付費功能，購買遊戲點數消費使用。

遊戲及電信公司陷於錯誤，將此消費金額計入謝弟電信帳單代收服務費用，羅取得遊戲點數服務費用財產上不法利益，損害於遊戲、電信公司及謝弟。

羅得手後食隨知味，羅另被控以家人發生機車車禍向李姓婦人、或是向陳姓友人、同事、前女友借用借手機打電話後都未經同意，以同一手法詐得不法利益。