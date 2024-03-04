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高雄男酒吧豪氣點美眉坐檯 出賤招逃單騙倒2業者

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄33歲江姓男子去年1月到某酒館消費後賴帳，還拿出瓦斯槍揮舞砸店，被警方帶回管束，事隔2個月，江男又到某酒吧消費，付錢時藉口要到市區某大舞廳找「老闆」拿錢，結果在舞廳消費後，丟下酒吧業者落跑，法院審理後，依詐欺罪判4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，去年1月8日晚上10點多，江男到新興區某知名酒吧喝酒，1個人點了1瓶啤酒、2瓶洋酒，還點了11個美眉坐檯陪他喝酒聊天。

江男喝到隔天凌晨4點半，店家準備打烊休息，拿出1萬6千多元帳單要江男買單，江卻不想付錢，拿出空氣槍在店裡大鬧，嗆店員喬不起他，還砸壞店內物品。

警方獲報後，將江男帶回派出所管束，江男趁機「逃單」，離開派出所後都未到店裡結清帳款。

事隔2個月，江男又到新興區另家知名酒吧喝酒，點了2位美眉坐檯陪酒，結束後謊稱要到高雄某知名舞廳找「老闆」拿錢，店員怕他跑掉，派人跟著他到舞廳。

結果江男在舞廳裡開包廂消費，因遲遲等不到「老闆」現身，酒吧業者跟江男催帳，江卻藉機離開包廂，自己搭乘計程車落跑，害酒吧損失1萬多元。

雄檢偵查時，江男坦承自己想賴帳，才會故意逃單，檢方認為他從進酒吧開始就沒有付錢的意思，因此偵結後依詐欺罪起訴。

高雄地院審理後，法官認為江男明知自己無力支付酒錢跟女陪侍坐檯費，仍請業者提供酒水及美眉坐檯，已構成詐欺，依犯兩次詐欺罪，各判3月徒刑，合併執行4月，得易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

老闆 計程車 詐欺

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