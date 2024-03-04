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台南鹽水護庇宮驚傳太子爺神像失竊 警鎖定追緝中

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南鹽水重要信仰中心月港護庇宮驚傳神像失竊，有信眾迎請太子爺回家祭拜後竟遭人竊走，目前下落不明，消息傳出，地方震驚一片撻伐，警方獲報已鎖定對象偵辦中。

護庇宮又名鹽水媽祖宮，根據廟志記載，建廟時間可遠溯自明天啟3年(1623)，鹽水當地糖郊「崇興行」從大陸福建湄州朝天閣迎來一尊媽祖(即今所奉祀的開基三媽，又稱糖郊媽)，併入福德祠合祀，並改為媽祖祠。

其祭祀圈可分為「大媽角」、「二媽角」、「三媽角」及「太子爺角」四個角境，各角境又分別由數個角頭廟所組成，祭典時遶境範圍廣及現今鹽水全區，其中，太子爺神像長期供奉在護庇宮內，這次傳出失竊地方震驚。

月港護庇宮臉書粉絲團貼出今也貼出最新公告:，指本宮太子爺境正之大公太子爺，於民國113年2月14日由太子爺境信眾登記迎請至2月29日，於2月27日凌晨失竊，基於偵查不公開原則，目前由警方調查處理中。

月港護庇宮中午低調證實失竊神明情事，請有發現太子爺的人協助通報警方。

台南鹽水護庇宮驚傳太子爺神像失竊， 警鎖定追緝中。圖 ／取自護庇宮臉書粉絲團
台南鹽水護庇宮驚傳太子爺神像失竊， 警鎖定追緝中。圖 ／取自護庇宮臉書粉絲團
台南鹽水護庇宮驚傳太子爺神像失竊， 網路上有貼出告示，警方低調證實。圖 ／取自護庇宮臉書粉絲團
台南鹽水護庇宮驚傳太子爺神像失竊， 網路上有貼出告示，警方低調證實。圖 ／取自護庇宮臉書粉絲團

信仰 媽祖 角頭

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