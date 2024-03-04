屏東刺青店遭縱火案夫妻2死 屏檢依殺人罪起訴

屏東縣屏東市民享路一間刺青店去年10月29日清晨遭人為縱火，造成刺青店黃姓老闆夫婦雙亡慘劇，家屬悲痛欲絕，檢方偵辦後，近日偵結，將嫌犯許姓男子依涉殺人罪、放火燒毀現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。許男所犯屬國民法官適用的罪名，檢方將考量並徵詢被害家屬意見，依國民法官法程序，在法庭執行職務。

檢方起訴指出，許姓男子2022年5月14日、6月2日與8月9 日，3度到刺青工作室，委由該工作室負責人黃男紋身，去年10月27日13時40分許，許未事先告知，就逕自到該工作室，黃男要求許離去、雙方發生口角爭執。

檢方起訴指出，許男為求報復，竟在去年10月29日凌晨3時45分許， 騎機車至屏東市中山路上的加油站買汽油，再至某五金百貨行買火柴1盒後，同日4時25分到刺青工作室， 將汽油潑灑停放在該工作室1樓大門外之2輛重型機車，並點燃火柴朝該2輛機車丟擲，旋即引燃火勢。許見火勢引燃，離開現場，火勢瞬間延燒至該工作室所屬建物，導致黃男與妻子陳女送醫不治。