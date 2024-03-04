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五條通緝男見警飛車翻牆逃逸 到附近超商喝酒壓驚被逮
台南市永康區陳姓男子身背五條通緝，看到警察攔檢跳車爬牆逃逸、以為已經甩開警察，便到附近超商「買酒壓驚」，沒想到警察沒有放棄，在附近繞了好幾圈沒看到人懷疑可能躲進附近店家，走進統一超商發現陳嫌正「優閒小酌」，逮捕歸案。
永康分局鹽行派出所長賴信宏表示，警員楊鈞凱昨天在永康區中正南路與正南三街口見陳嫌安全帽戴未扣，上前要騎士靠邊停車，車主陳嫌見東窗事發紅燈右轉加速騎車往中正南路404巷逃逸，警員緊追，快要追上時陳嫌棄車爬牆逃逸。
警方一查發現車主是身背新北、苖栗、桃園等地檢發布詐欺，桃園地院發布洗錢防制法、嘉義地院發布加重詐欺「五條通」通緝犯。警員楊鈞凱猜想嫌犯有可能到附近超商或銀行等公共場所，騎車前往正南三路附近統一超商，赫然看見自以為已逃脫陳嫌，正在超商裡買酒悠閒小酌。
楊鈞凱等支援警力到達才趨前盤查，陳見多名挺力耶不敢再跑束手就擒，核對身分確認陳嫌為遭通緝車主。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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