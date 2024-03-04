高虹安好忙！本周起連跑法院3個月 首登場勘驗檢方有無誘導偵查

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，本周三起密集開庭近3個月，高虹安將連續8天以被告或證人身分到庭，成最忙市長；高的律師質疑檢方偵查勸諭認罪違法、聲請勘驗光碟，法官裁准部分片段，前2庭預計進行勘驗程序。

高虹安的律師團主張，偵查檢察官勸諭相關被告認罪的過程違法，對此，公訴檢方還擊認為，依最高法院見解，考量被告態度向法院求處緩刑，屬檢察官合法偵訊，與誘導、不正訊問無關，2套法理在準備庭中檢、辯早擦出火花。

儘管如此，合議庭經過評議，還是限縮特定範圍裁准勘驗偵查光碟，於勘驗時會容許檢、辯表示法律意見，可能再生激辯。

依合議庭審理計畫，高虹安必須面對的庭期將從3月6日起直到5月29日止，並在最末庭期安排辯論程序。

貪汙案被告是高虹安、高的前國會辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、綽號「水母」的前公關主任王郁文；陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷3人無論在偵查、審理時都已認罪，高虹安、王郁文則「同盟」，自始否認犯罪。

陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷沒有聲請證據調查，靜候官司利益，高虹安、王郁文聲請傳喚多名證人，大多數獲合議庭裁准。

預計出庭的證人棒次是黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷、高虹安、王郁文、高虹安的前助理李忠庭、前助理吳達偉、前助理蔡維庭8人。

高虹安4月10日時既是被告、又是證人，上午會以被告身分出庭，由律師團詰問黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷，當天下午，再接受王郁文的律師詰問；4月17日合議庭預計傳喚李忠庭作證，李也涉案但獲不起訴處分確定，他與高虹安的關係密切，證詞另受注目。