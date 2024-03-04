國中生割頸、高中生嗆師接連發生 立委質疑司法院開「摸頭大會」

立法委員羅智強今在司法及法制委員會詢問司法院秘書長吳三龍是否支持「立法懲治關說司法」？羅問，「法官關說法官」究竟有沒有罪？邱太三為何可以全身而退？吳則不斷回答，「社會在變遷」。

司法院長許宗力曾說民眾對司法改革已經由不信任轉為信任、不滿意轉為滿意，羅智強質疑許根本是「自我感覺良好」，站在人民對立面，現在是「有權判生、無權判死」，有權判生的是法官關說司法、卸任的法務部長也可以關說司法，問題就在於沒有妨害司法公正罪，而這條罪司法院7、8年來連碰都不碰。

吳三龍說，「這是法務部的事」，此回答讓羅智強批是天大的笑話。

另外，立委林思銘針對新北國中生割喉案詢問，指司法院少事法座談會變成「摸頭大會」，沒有針對問題作任何具體的回覆，司法院還表示已洽商行政院安排2院政策平台協商，但如何確實解決少年事件處理與保護機制？

林思銘也詢問為何需要成立這樣的一個平台？少年犯罪的塗銷制度，司法院的立場又是如何，不應淪為大拜拜，應有確定的時程，讓小孩有安全、完善的就學環境。

新北國中生遭割頸案引眾怒，加上近日北投高中生咆哮老師，立委翁曉玲認為司法院的立法計畫寫得並不清楚，包括少保官員額配置等。

網紅「小商人」不滿新北地院要求從社群媒體下架行凶少年及教唆少女個資，改在美國紐約時代廣場電子看板上公布二人照片，另也有廣告業者在五股掛上「人神共憤、法不容」肖像看板，少年事件處理法是否「保護過度」惹議。司法院2月19日邀民間團體開會，「孩想陪你長大」等團體會後有不同聲音。