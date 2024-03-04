逆轉！技工幫開警車保養卻撞傷女騎士 北市警不用賠529萬確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宇陞汽車公司李姓技工幫忙開警車回公司保養，途中闖紅燈將陳姓女機車騎士撞成重傷，陳女提告求償。台北地方法院認為警車應由警察或警察機關人員駕駛，台北市警察局有監督管理之責，卻任由他人開車，判市警局、李及汽車公司賠償578萬餘元。市警局等上訴，北院合議庭改判賠529萬元且市警局不用賠償，最高法院駁回上訴確定。

北院第二審指出，陳女是依民法第188條第1項前段的規定請求市警局與李連帶負責，並不是依照國家賠償法第2條第2項規定，因此市警局是否應負責，只要審酌「與李是否具備選任、指揮、監督關係」要件，更何況車輛實際上不是由市警局利用管理，也不是由市警局與宇陞汽車簽採購契約、交付李駕駛。

2019年10月5日上午，李赴北投分局永明派出所，開回故障的警用巡邏車回公司維修保養，行經濱江街闖紅燈撞上陳女，陳女顱內出血、蜘蛛網膜下出血、左眼神經損傷、骨盆骨折，住院約半年，無法獨力行走。

陳女認為李、汽車公司、市警局都有責任，提告求償醫藥費、看護費、輔具、精神慰撫金等，扣除強制險理賠金、李已給付的15萬元等，共請求586萬餘元。

李對犯罪經過沒意見，僅爭執金額；汽車公司認為已盡監督義務；市警局則抗辯，只是警車所有權人，並非李的雇用人，希望駁回陳女請求。北院一審認為汽車公司是李的雇用人，未舉證已盡監督義務，應與李負賠償責任；另外，依警政署訂定警察機關公務車輛使用管理要點規定，警用公務車輛應由警察或警察機關駕駛人員駕駛。

一審指市警局應指派「自己人」開警車到保養廠，卻任由非警察機關相關人員的李駕車，應負監督管理之責，有賠償責任，判被告應賠償578萬餘元。市警局等不服，提上訴。

北院合議庭審理後認定宇陞汽車與李應連帶賠償634萬餘元，扣除陳女領得的強制汽車責任保險保險金、李賠付的金錢後，她可以在請求529萬餘元。合議庭指市警局與李無選任、指揮、監督關係，因此廢棄原判決，警方不用賠償；判決結果與一審有重大落差，最高法院認同二審見解，判上訴駁回。

刑事部分，北院2020年8月依過失傷害罪判李5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年定讞。

台北地方法院第二審「假設」若永明派出所人員未妥善合法管理利用公物，也應由台北市警北投分局負責，而不是叫市警局負責，判市警局不用賠償，最高法院認同此見解。記者王宏舜／攝影
台北地方法院第二審「假設」若永明派出所人員未妥善合法管理利用公物，也應由台北市警北投分局負責，而不是叫市警局負責，判市警局不用賠償，最高法院認同此見解。記者王宏舜／攝影

提告 警察 警車

延伸閱讀

小宅會一直漲？一表看趨勢：這產品愈來愈難生存

超車失控倒砂石車輪下！20歲女騎士摔車翻滾逃生 網見驚險瞬間：滿滿求生慾

宜蘭縣議員莊淑如父親賄選案 二審仍判2年6月

直行遭對向轉彎車撞飛 19歲女騎士腳骨折咬牙自行就醫

相關新聞

假社福志工詐領418萬補助 檢起訴台灣58協會負責人共9人

社福團體「台灣58金融仕家協會」負責人林仁豐涉吸收親友充當假志工，以替長者送餐為名向縣市政府請領送餐交通補助費，實際上都...

竊南亞晶圓製程最新技術想跳中國紫光 沒錄取還判關1年10月

南亞科技公司錦興廠李姓小組長想跳槽中國大陸紫光公司，偷偷記錄20奈米DRAM晶圓製程，但他人飛到西安面試卻因不熟悉核心關...

逆轉！技工幫開警車保養卻撞傷女騎士 北市警不用賠529萬確定

宇陞汽車公司李姓技工幫忙開警車回公司保養，途中闖紅燈將陳姓女機車騎士撞成重傷，陳女提告求償。台北地方法院認為警車應由警察...

國中生割頸、高中生嗆師接連發生 立委質疑司法院開「摸頭大會」

立法委員羅智強今在司法及法制委員會詢問司法院秘書長吳三龍是否支持「立法懲治關說司法」？羅問，「法官關說法官」究竟有沒有罪...

陸籍前妻要分婚後財產5百萬卻只拿到24萬 他如何保住2房產？

陸籍羅姓女子13年前嫁給台灣籍吳姓男子，兩人居住在台灣，但這段兩岸婚姻維持10年後，就因為感情因素雙方協議離婚。羅女知道根據台灣法律，如果兩人離婚的話，可以就雙方剩餘財產差額進行分配，於是提告要前夫支付高達500多萬元的差額，因為丈夫名下有2棟位於新北市的房子，未料法院判決出爐後羅女竟然只能拿到24萬，原因是法官採信前夫的這種主張。...

「晚安小雞」被柬埔寨判刑好可怕？ 立委指我國判決應「大快人心」

「晚安小雞」在柬埔寨遭判刑，民眾認為大快人心，但有律師卻認為「判決沒節制、好可怕」，立法委員林思銘今在司法及法制委員會籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。