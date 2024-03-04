逆轉！技工幫開警車保養卻撞傷女騎士 北市警不用賠529萬確定

宇陞汽車公司李姓技工幫忙開警車回公司保養，途中闖紅燈將陳姓女機車騎士撞成重傷，陳女提告求償。台北地方法院認為警車應由警察或警察機關人員駕駛，台北市警察局有監督管理之責，卻任由他人開車，判市警局、李及汽車公司賠償578萬餘元。市警局等上訴，北院合議庭改判賠529萬元且市警局不用賠償，最高法院駁回上訴確定。

北院第二審指出，陳女是依民法第188條第1項前段的規定請求市警局與李連帶負責，並不是依照國家賠償法第2條第2項規定，因此市警局是否應負責，只要審酌「與李是否具備選任、指揮、監督關係」要件，更何況車輛實際上不是由市警局利用管理，也不是由市警局與宇陞汽車簽採購契約、交付李駕駛。

2019年10月5日上午，李赴北投分局永明派出所，開回故障的警用巡邏車回公司維修保養，行經濱江街闖紅燈撞上陳女，陳女顱內出血、蜘蛛網膜下出血、左眼神經損傷、骨盆骨折，住院約半年，無法獨力行走。

陳女認為李、汽車公司、市警局都有責任，提告求償醫藥費、看護費、輔具、精神慰撫金等，扣除強制險理賠金、李已給付的15萬元等，共請求586萬餘元。

李對犯罪經過沒意見，僅爭執金額；汽車公司認為已盡監督義務；市警局則抗辯，只是警車所有權人，並非李的雇用人，希望駁回陳女請求。北院一審認為汽車公司是李的雇用人，未舉證已盡監督義務，應與李負賠償責任；另外，依警政署訂定警察機關公務車輛使用管理要點規定，警用公務車輛應由警察或警察機關駕駛人員駕駛。

一審指市警局應指派「自己人」開警車到保養廠，卻任由非警察機關相關人員的李駕車，應負監督管理之責，有賠償責任，判被告應賠償578萬餘元。市警局等不服，提上訴。

北院合議庭審理後認定宇陞汽車與李應連帶賠償634萬餘元，扣除陳女領得的強制汽車責任保險保險金、李賠付的金錢後，她可以在請求529萬餘元。合議庭指市警局與李無選任、指揮、監督關係，因此廢棄原判決，警方不用賠償；判決結果與一審有重大落差，最高法院認同二審見解，判上訴駁回。