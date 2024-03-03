沒拘票卻被壓地上銬？法官「1原因」認新竹警非違法：執勤妥適問題

台中市一家設計公司林姓業者涉及詐欺案，由新竹檢警偵辦，2020年8月間前往搜索，林質疑兩名執勤警員無搜索票，甚至在無拘票狀況下，林欲拿回已被警方取走的手機時，被警壓制在地上銬，林提告兩名警員妨害自由、違法搜索，一審認定，當時檢方已開拘票，僅在逮捕時未及出示，不構成違法，判兩警無罪。

判決指出，台中市一家設計公司的林姓業者在2020年8月23日零時，接獲新竹市警局電話通知，告知林涉及一起詐欺案件，警方已在其公司門前，等候林開門，林到場後，質問執勤的簡姓、林姓警員有無搜索票，兩警告知「此為檢察官逕行搜索」，也查扣林交付的手機。

雖然兩警已告知檢方已開出拘票，但林為拿回手機詢問警方執勤合法性時，被兩警認為要搶奪已查扣的手機，因此使用強制力將壓制在地上銬。

林姓業者事後提出告訴，認為兩名警員在沒有拘票的狀況下，將她壓制在地上銬，涉及違法搜索、妨害自由，向台中地院提出告訴。

台中地院審理時，兩警辯稱，此案是由新竹地檢署檢察官指揮，該案為「逕行搜索」，相關卷證都有陳報法院，准予備查，搜扣證據合法，執行搜索手機，林姓業者不配合，還要搶奪已扣押的手機，因此實施強制搜索，另在拘提時，已告知檢方已開拘票，後來也有出示拘票給林補簽名。

法官審酌，根據警方密錄器檔案，執行搜索時，林的確有不配合警方逕行搜索，持手機撥打電話的情事，而當時警方也有以電話聯絡檢察官，詢問是否直接拘提，因此認定兩警主觀上認已取得檢方開立拘票，拘提林姓業者的說法可信。

法官也說，此案檢察官的確也針對此案開立拘票，由兩名警員向林姓業者出示，雖然上銬拘提時，來不及向林出示拘票，但此僅屬「拘提執行面妥適與否」的問題，無礙兩警在拘提時，主觀已認定取得該案檢察官開立拘票的事實，無法據此認定兩警涉犯妨害自由、違法搜索，判兩警無罪，仍可上訴。