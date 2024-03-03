曾犯「白玫瑰殺人案」...凶手假釋出獄又騷擾女觀護人

台中市男子梁又山在16年前曾因女友談判未果，持水果刀殺死女友，事後還買白玫瑰花放在陳屍地點，被稱為「白玫瑰殺人案」，梁事後被判刑16年，4年前才獲假釋出獄，不過梁愛慕台中地檢署安排觀護人，多次寫信示愛，檢方二度發文制止未果，將梁依違反跟騷法送辦，一審判梁4月徒刑。

經查，梁又山（52歲）在2008年間因張姓女友吵架，持水果刀在大肚山區殺死女友，還在女友頭七時，購買白玫瑰花放在女友陳屍處，女子屍體被民眾發現後，警方循線將梁帶回，依殺人罪送辦，梁被判刑16年確定，2020年7月才獲假釋出獄。

梁出獄不只涉犯竊盜案，還在2021年11月底至去年4月中旬，因愛慕台中地檢署安排的女觀護人，多次向地檢署配合的心理師、就業輔導員，述說自己的心意，還數次寫信到地檢署觀護人室。

因女觀護人不勝其擾，檢方在去年4月27日以書面命令梁不得在有不當追求觀護人的行為，梁簽收後，仍在去年4月底至5月初時，4次寫信到觀護人室，對女觀護人示愛，檢方在同年5月8月再發文告誡梁。

梁又在去年5月8日、11日多次寫信到台中地檢署觀護人室，因女觀護人認為已影響其日常生活，據此提告，檢方以違反跟騷法起訴。

台中地院審理後，認為梁不知自我克制情緒、理性尊重他人，犯下跟騷犯行，其自我控制能力甚差，漠視法律規範，依法判4月徒刑，可易科罰金12萬元。