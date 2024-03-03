詐騙仔愛炫耀「名人合照」 翟本喬指避免上當必做1件事
詐騙頻傳，台北市政府前市政顧問、和沛科技創辦人翟本喬在臉書表示，最近在業界圈子裡廣為流傳一個人及其詐騙事跡，他也曾碰過類似人物，同樣是利用自稱跟名人熟識，博取他人信任甚至崇拜，「查證真的很重要」。
怎麼分辨洽談生意的人是不是騙子？翟本喬表示，當一個人來提案，如果對方和名人的關係是正常的生意往來，正確的做法是列出合作內容及成果，作為「成功案例」的參考，「分析為何你跟他合作也可以獲益，而不是只是看他們有多少張握手合照」。
翟本喬說，最好的情況是能去查證案例內容；如果和名人沒有管道可以進行查證，至少可以問一下對方是如何和名人認識，以及合作的歷程。「如果他開始故作神秘，那就是有問題了」。
翟本喬表示，如果對方再拿出一些「機密」的案件來博取信任，問題就更大了；因為這些機密在職業道德和法律義務上來說了，「是根本不應該讓你知道的」。
他說，大事如商業合作，小事如聘用人才看履歷或求職看職缺內容，對方所說的事一定要查證。他那個年代從小受的教育是老師教什麼就記什麼，欠缺批判式思考的訓練。現在的教育方式已經略有改變，但百年教育造成的整體社會氛圍仍然需要改進，否則怎麼會有那麼多詐騙得逞的案例？
翟本喬因為高知名度，曾被詐騙仔誆稱兩人熟識。他表示，過去幾年至少有3件重大的案例是當事人來跟他查證騙子的關係，之後阻止騙局；其中兩件還是當事人跟他不認識，藉由陌生訊息聯絡上的；小案例也有幾件。「查證真的很重要」。
曾經有「騙子」向翟本喬提案時拿著和某候選人的合照，說如果想見面可以安排。翟本喬表示，他當時冷靜「好，今晚開會時我可以問他有沒有要跟我見面」。
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