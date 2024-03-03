男不耐久候駕車碾女友 判刑6年

劉姓男子（左）去年8月16日凌晨開車撞傷葉姓女友。記者林保光／翻攝 劉姓男子常因葉姓女友遲到吵架，去年八月兩人約會時，葉女再度遲到，劉男竟倒車撞倒葉女，再開車朝葉女輾過，以致葉女受重傷送醫，所幸救回一命，高雄地院近日依殺人未遂罪判劉男六年徒刑。

判決指出，案發當天，葉女原本請劉男在高雄車站附近的麥當勞載她，劉男到附近未見葉女蹤影，也不接電話，等到葉女上車，雙方大吵。

劉男停等紅燈時，不滿葉女直接開車門下車，竟加速倒車撞倒對方，再加足馬力從葉女身上輾過，造成葉女左胸多處肋骨骨折合併血氣胸、頭部外傷併顏面撕裂傷、左眼眶骨骨折、第一胸椎橫突骨折等重傷害。

案發後劉男自首，辯稱並非要撞死女友，是油門故障暴衝所致，檢方根據監視器發現，劉男倒車撞倒葉女前，曾特意調整車行方向，且撞倒葉女第一時間未停車，反而朝葉女輾壓，因此起訴劉男。

法院考量劉男自首且有悔意，也願與被害人和解，依殺人未遂罪判刑。