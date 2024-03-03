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國民法官案起訴烏龍 中院檢互控

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
丁姓工人酒後開壓路機不慎輾死同事，被台中地檢署依酒駕致死罪起訴，台中地院發現，全案是「故意犯罪發生死亡結果」，應由國民法官審理，檢方起訴違背規定，判決不受理；中檢不服上訴，反批中院逕自不受理才是違反法令，台中高分院認為檢方缺失「可補正」，判撤銷發回地院。

起訴指出，丁男（卅七歲）二○二○年十二月於檳榔攤喝啤酒後，駕駛膠輪壓路機在西區向上路一段施作工程，因未注意鄒姓同事站在後方，倒退時不慎輾過鄒，導致下半身嚴重骨折慘死，丁男酒測值達零點四四毫克。

檢方認定，該工程何姓工地主任、顏姓工程行負責人違反職業安全衛生法規定，依過失致死罪起訴兩人；另依公共危險罪起訴丁男，全案連同卷證併送法院。

一審調查發現，丁男行為符合國民法官法「故意犯罪因而發生死亡結果者」，應由國民法官專庭審理，且卷證不得併送以免有預斷之虞，檢方卻以通常程序起訴，違背規定，且無從補正，判決公訴不受理。

檢方上訴主張，國民法官法施行細則及刑事訴訟法規定，起訴程序違背規定，是屬可補正範圍，若有違反卷證不併送規定，法院「應通知檢察官取回」；一審沒裁定補正，逕自不受理判決，才是違背法令。

檢方指出，一審不受理判決，卻無任何隻字片語論述違反卷證不併送、預斷禁止原則，且法院也未優先依國民法官法施行細則，通知檢察官取回卷證、更正起訴書內容，認判決理由有欠缺疏誤。

二審認為，檢方起訴丁男不能安全駕駛致人於死，是屬國民法官參與審判案，但檢方卻依通常程序起訴、卷證併送，恐有預斷之虞、違背法令，但該程序可補正，因此判撤銷原判，發回台中地院，由其他未曾接觸本案卷證的國民法官專庭審理。

刑事訴訟 國民法官 檢察官 過失致死

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