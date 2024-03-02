在臉書社團刊登玳瑁製鏡框交易訊息 台南男這下完了

台南黃姓男子去年5月3日在臉書社團上刊登第一級瀕臨絕種保育類野生動物玳瑁製成眼鏡鏡框1副照片及交易訊息，因而被保七總隊盯上，10月3日在其住處扣得玳瑁製眼鏡框1副，經鑑定確為玳瑁製品，法官認他一時失慮而觸法判6月，緩刑2年，應完成4小時法治教育課程，鏡框沒收。

案經保七總隊第九大隊報告偵辦，檢方認為，黃男未經主管機關同意，在公共場所陳列、展示保育類野生動物產製品，已犯野生動物保育法中意圖販賣而陳列、展示野生動物產製品罪嫌。

台南地院認為，黃僅為一己之私，罔顧政府大力宣導保育野生動物用心，以展示、陳列產製品行為干擾保育類野生動物，增加保育類野生動物滅絕危機，對於地球物種多樣性維繫造成危害，所為實屬不該。

然而，考量他犯後坦承犯行，犯後態度尚可，認為他因一時失慮，致罹刑章，經此偵審程序及刑宣告，當知所警惕而無再犯之虞，給予緩刑機會。