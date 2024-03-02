惡狼公園夜襲落單熟女 這原因獲緩刑5年

新北市林姓男子一年多前在公園裡尾隨一名落單中年女子，主動上前搭訕不成，竟強行將女子拖進公園深處上下其手，強制性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪，判刑1年7月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，從事餐飲服務業林姓男子於2022年11月30日凌晨2時許，在新北市一處公園內，見年約30多歲女子獨自一人，尾隨後向前搭訕，見對方不予理會，竟動手將女子強行拖進公園深處，以體型優勢壓倒在地，不顧對方 強力掙扎，強吻、撫摸胸、臀部，並以手指強制性侵得逞，正巧有人經過，受害女子大聲呼救並乘隙逃離報警求助。