惡狼公園夜襲落單熟女 這原因獲緩刑5年

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓男子一年多前在公園裡尾隨一名落單中年女子，主動上前搭訕不成，竟強行將女子拖進公園深處上下其手，強制性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪，判刑1年7月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

判決指出，從事餐飲服務業林姓男子於2022年11月30日凌晨2時許，在新北市一處公園內，見年約30多歲女子獨自一人，尾隨後向前搭訕，見對方不予理會，竟動手將女子強行拖進公園深處，以體型優勢壓倒在地，不顧對方 強力掙扎，強吻、撫摸胸、臀部，並以手指強制性侵得逞，正巧有人經過，受害女子大聲呼救並乘隙逃離報警求助。

林男到案後於警詢及法院準備程序及審理時，均坦承不諱，法官考量林男並無前科，且已與對方調解成立並依約履行中，且受害女子也表示「願宥恕林男，請法院斟酌給予自新、從輕量刑或附條件緩刑之機會。」日前依強制性交罪，判刑1年7月，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，仍可上訴。

新北市林姓男子一年多前在公園裡尾隨一名落單中年女子，強制性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪，判刑1年7月，緩刑5年。示意圖／Ingimage
新北市林姓男子一年多前在公園裡尾隨一名落單中年女子，強制性侵得逞，新北地院日前依強制性交罪，判刑1年7月，緩刑5年。示意圖／Ingimage

性侵

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