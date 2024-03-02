給100元買零食 安親班司機多次猥褻8歲女童判刑12年

新北市某國際美語學校安親班司機黃姓男子以給100元買零食為理由，多次對兩名上安親班8歲女童上下其手，女童母親事後得知氣憤報警提告，新北地檢署去年10月依法起訴，新北地院日前依對未滿14歲女子強制猥褻及強制性交罪，判刑12年，可上訴。

判決指出，65歲黃男擔任新北市某國際美語學校安親班外聘司機，去年7月1日至18日，利用平日下午到學校接送兩名參加安親班8歲國小女童之機會，以給100元買零食為理由，將美語學提供接送的廂型小貨車停在路邊，待女童購買零食回到車上後，對兩名女童親吻及上下其手，多達7次。

「司機叔叔給我錢買零食，但不喜歡他摸我。」經受害女童回家後向母親哭訴抱怨，兩名女童家長得知後驚覺事態嚴重，向新北市警局婦幼警察隊報案提告。新北地檢署去年10月初依法起訴黃男。