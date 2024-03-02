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LEXUS男酒駕還揍公車司機、抓下體…遭狼狽壓制在地

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓男子酒駕開1輛黑色LEXUS休旅車蛇行，險和中鹿客運陳姓司機發生擦撞，黃還衝上車朝陳揮拳飆髒話，陳則反擊朝他掐脖、腳踩壓制在地，黃還亂揮手攻擊陳的下體，脫序行徑全被乘客錄影PO網，警方到場2人互不提告但仍依社維法送辦，黃酒測值高達0.78另依公共危險罪嫌移送。

台中第2分局指出，3月1日早上7點多獲報北區五權路、柳川西街口有公車、小客車行車糾紛，其中黃姓男子（60歲）駕駛1輛黑色LEXUS因酒駕，在車道上蛇行差點發生擦撞，公車陳姓駕駛（34歲）隨即停下並和黃因路權問題起了口角。

未料黃竟直接開門下車，又衝上公車要找陳理論，雙方一言不合黃就大打出手，不斷朝陳猛力揮拳飆三字經，陳姓司機也不甘示落起身掐住黃的脖子，隨即將他壓制在地上，當時乘客目擊還驚慌喊說「車子還在動耶！」

但黃、陳仍扭打一團，陳不斷喊「幫我報警」，同時也出腳用膝蓋、腳掌將黃踩在公車走道上，黃則不斷猛力掙扎還出手亂抓陳的下體，後來有乘客看不下去紛紛過去勸架，還說「車上都是人，不要打了啦」、「都停手，不要生氣了。」

當時因黃男仍念念有詞，陳姓司機也情緒激動不停喊「誰先打誰啊！」直到乘客一再勸阻兩人這才停手，警方到場時黃、陳已無繼續互毆，但發現黃男身上散發濃厚酒氣，當場施以呼氣酒測值高達每公升0.78毫克，顯然已超標。

警方當時將黃、陳均帶回派出所詢問，2人冷靜後就肢體衝突部分均不提告，但因在公車上大打出手行為脫序，民眾目擊也PO網引起討論，警方仍依違反社會秩序維護法將2人函送法院裁處，另黃男酒駕部分則依公共危險罪嫌移送檢方偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃男（地上）酒駕還衝上公車痛毆陳姓司機（黑衣者），被陳反擊壓制在地還出手抓對方下體。圖／翻攝自社會事新聞影音
黃男（地上）酒駕還衝上公車痛毆陳姓司機（黑衣者），被陳反擊壓制在地還出手抓對方下體。圖／翻攝自社會事新聞影音

Lexus 公車 台中市 酒駕

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