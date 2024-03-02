夫酒後怒砸自家車 讓偽造車牌意外曝光 妻慘被拖下水

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聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

毛姓女子名下轎車牌照因先生酒後駕車被註銷，無法開車上下班及載孩子上課，去年4月上網以1萬4千元購買偽造車牌後懸掛上路，6月間丈夫與友人在白河飲酒時與鄰桌口角，丈夫氣不過持棍砸車，警方到場發現車牌與車身不符而送辦，台南地院認毛女犯行使偽造特種文書罪處3月。

檢警調查，去年6月11日晚間7時50分許，毛女的曾姓丈夫與友人在台南白河區某卡拉OK店飲酒後，友人與隔壁桌發生口角，曾一時氣憤，持鋁棍怒砸路旁妻子轎車。警方獲報前往處理，發現該車車牌與車身明顯不相符，當場查扣懸掛在該車前後的偽造車牌2面，進而查獲毛女上網購買偽造車牌一事。

毛女於警詢及偵查中坦承犯行，與先生的證述相符。同時，遭偽造車牌的實際所有人也出面作證，車牌遭不明人士偽造，嘉義區監理所新營監理站也證明，警方扣案車牌2面確屬偽造車牌。

檢方認為，毛女將偽造車牌號碼懸掛在車上，又駕駛該車行駛在道路上，行為已符合行使偽造特種文書罪要件。且她懸掛上偽造車牌2面起，至為警查獲時止期間內持續、反覆行為，基於同一行使偽造車牌犯意，且時、地密切接續，侵害同一法益，應屬接續犯，僅以一罪論處。

台南地院審酌，毛女為能駕駛原車牌遭註銷車輛上路而懸掛向他人購得偽造車牌犯罪動機，懸掛偽造車牌損害該車牌車主及公路監理機關管理車輛正確性，事後坦承犯行的犯後態度等一切情狀，認她犯行使偽造特種文書罪處3月，可易科罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南地院指出，毛女為能駕駛原車牌遭註銷車輛上路而懸掛向他人購得偽造車牌犯罪動機，事後坦承犯行等一切情狀，認她犯行使偽造特種文書罪處3月，可上訴。圖／本報資料照
台南地院指出，毛女為能駕駛原車牌遭註銷車輛上路而懸掛向他人購得偽造車牌犯罪動機，事後坦承犯行等一切情狀，認她犯行使偽造特種文書罪處3月，可上訴。圖／本報資料照

丈夫 台南

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