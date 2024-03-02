嘉義首件酒駕致死國民參審一波三折 抽選國民法官庭期確定

嘉義地院是最早實施國民參審模擬示範法院，去年元月參審制上路，受理首件張姓男子酒駕撞死騎士參審案，審理一波三折，一開始為選任辯護人引發部分律師異議，張男又聲請不行參審，法院裁定駁回， 過年前，法院寄發250名候選國民法官通知書，庭期決定4月23日起連3天審理，4月26日下午宣判。

法院受理112年度國審交訴字第1號公共危險案件，2月6日準備程序終結。審判長依國民法官法，寬估需抽選候選國民法官人數250人，完成抽選作業，候選國民法官經審核後，其中3人有2人死亡、1人遷戶籍，未具國民法官法積極資格，另有24人因有前科紀錄、軍警人員、逾70歲，符合國民法官法消極資格，共27名先除名。

院方說，候選國民法官陸續收到通知書，庭期定4月22日上午國民法官選任程序，選出6名國民法官及2名候補，下午審前說明，23日到25日連3天開庭審理，26日上午法官合議庭法官與6名國民法官評議，下午宣判。參與國民法官1天可領1500元。

地院應行國民參審案件累計6件，首例被告張男聲請不行國民參審理由：坦承犯罪，調解後賠償，犯罪事實明確無爭議，量刑單純，案件應無彰顯國民參審價值重要意義，張男也主張被害人家屬也表明不行國民參審，參審可能將過度揭露被害人及家屬身心狀況等隱私資訊，造成被害人家屬二度傷害。

但地院裁定，考量國民對酒駕致死案件應如何論罪科刑，法院是否縱放輕判而違反國民法律感情等，相當關心，因此，案件進行國民參審，具有量刑指標意義。另，張男就車禍發生當時神智狀況、是否自首、被害人是否也有過失等情節，檢辯雙方可能存在重大歧異，這部分即有引入國民參與審判，借助國民生活經驗，審酌判斷必要，因此，張男聲請裁定不行國民參與審判，並無理由，應予駁回。

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