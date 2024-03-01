埔里鎮公所爆工程弊案！涉洩密圖利廠商 技士、鎮代、包商3人羈押禁見

南投縣埔里鎮公所傳出官商勾結，工務課周姓技士和曾姓鎮民代表從2020年起，利用小型工程款，涉嫌以借牌或洩密方式，圖利特定廠商。南投地檢署今天搜索，帶回周、曾及林姓廠商等17人，南投地院審理後，認為周、曾和林姓業者有串供之虞，下午裁定羈押禁見，另名林姓業者10萬元交保，其餘請回。面對員工違反貪汙治罪條例和政府採購法，埔里鎮公所聲明，將尊重司法全力配合調查。

據了解，埔里鎮公所有員工和鎮民代表、包商勾結，利用民代「地方小型工程配合款」，讓特定廠商可以借牌得標，順利取得工程，因為小型工程金額不高，外界並不容易發現，而讓特定廠商取得鎮公所工程，除了圖利業者外，也懷疑有代表收取回扣，或是包辦工程。

南投地檢署檢察官蘇厚仁昨天指揮廉政署中部調查組，調查局中部機動站，到鎮公所、包商和相關涉案人住處11處地點搜索，並將工務課周姓技士、曾姓鎮民代表、林姓包商等共17人帶回偵訊。

檢察官蘇厚仁、林孟賢、廖蘊瑋、林宥佑、鄭宇軒漏夜偵訊後，今天凌晨3時，當庭逮捕周姓技士、曾姓鎮代以及2名林姓廠商，向法院聲請羈押禁見，其餘涉案人、證人請回。