涉收陸資百萬選立委遭訴 馬治薇今移審法院裁續押3月

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年多次赴陸接受中共指示，登記參選立法委員，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資約新台幣106萬元選舉經費，並提供我國機關資料回饋，桃園地檢署依違反國家安全法等罪起訴馬女，建請法院求刑3年8月，全案移審桃園地院，法官認定馬女有逃亡、串滅證之虞，裁定續押禁見3個月。

法院表示，馬治薇僅坦承有違反個人資料保護法第19條、第20條第1 項而觸犯同法第41條非法蒐集處理利用個人資料罪，否認違反反滲透法第4條第1項而犯同法第4條第2項受滲透來源資助為參與競選行為罪、國家安全法第2條第2 項而犯同法第7條第2項等罪，惟卷內相關供述證據及非供述證據在卷可佐，足認被告馬女犯罪嫌疑重大。

被告去年4至5月間頻繁入出境我國與大陸地區，顯有相當逃亡國外能力，堪認有事實足認有逃亡之虞。另被告矢口否認犯行，其於調詢及偵訊時的供述，也與證人的證述有所不同，堪認被告足認有勾串共犯或證人之虞等事實而有羈押之因。