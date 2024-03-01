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喝保力達後開車上路車禍 台南男酒測值0.19被訴判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南45歲洪姓男子去年間飲用保力達後駕駛小貨車，沿佳里區佳東路由南往北行駛，經佳東路550巷口時，與吳姓機車騎士碰撞，致人車倒地受傷，呼氣酒精濃度每公升達0.19毫克被訴，他指是駕車使用手機而分心且受測無異常，法官認他是否受酒精影響而肇事，仍有疑義，判他無罪。

洪不否認有發生車禍，及受測後吐氣所含酒精濃度達0.19毫克，但堅詞否認有何酒後致不能安全駕駛犯行。他辯稱，車禍當時，是因為他使用手機，沒有注意到號誌已經轉為紅燈，才撞到吳，車禍發生與他喝酒無關，「我沒有不能安全駕駛」。

法官參酌醫院報告，認為呼氣酒精濃度達0.25毫克時人體中毒症狀為輕度協調功能降低；達每公升0.5毫克時中毒症狀為反應較慢、感覺減低、影響駕駛。

洪車禍後10多分鐘即經警方施以酒測，僅測得0.19毫克，依報告所述他生理上當時受酒精影響程度，應不至於無法注意極為單純紅綠燈號誌、前方待轉車輛，可見洪當時是駕車使用手機通話而分心。

警方查獲時，洪的狀態也無語無倫次或含糊不清、意識模糊，注意力無法集中，嘔吐、多語、呆滯木僵、搖晃無法站立、酒容、酒氣等情況。同心圓測試時，所繪筆跡也大致可在0.5公分環狀帶內，無異常。

唯警方記載，洪做直線測試及平衡動作時，有「手腳部顫抖，身體無法保持平衡」，但經洪否認，辯稱「我是抖一下」。經法官勘驗，洪直線測試時，步態平穩，並無左右偏移或搖晃；為平衡動作時，於測試期間內雖身體有輕微搖晃，但尚能保持平衡，期間沒有把腳放下或明顯傾斜身體狀況。

台南地院認為，檢察官並無明確證據證明洪車禍原因，確實受酒精而注意力降低不能安全駕駛所致，而洪發生交通事故原因是否受酒精影響，既然尚有疑義，依罪疑有利被告原則，判他無罪。

台南地院認為，檢察官並無明確證據證明洪男車禍原因，確實受酒精而注意力降低不能安全駕駛所致，最後判洪男無罪。圖／本報資料照
台南地院認為，檢察官並無明確證據證明洪男車禍原因，確實受酒精而注意力降低不能安全駕駛所致，最後判洪男無罪。圖／本報資料照

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