導演關驊遭爆涉欠薪及性騷 提告爆料者逾告訴時效不起訴

導演關驊2020年間，遭爆料指控疑拖欠薪水及性騷，他認定是由譚姓、鄭姓2人向周刊爆料，在他案開庭時，追加提告2人涉有誹謗。台北檢署今偵結，關提告時已逾法定的6個月告訴期間，處分不起訴。

檢方指出，事件源於，有周刊在2020年9月2日刊登標題為「名導關驊被控欠薪性騷小模」報導，指控關驊假工作機會對女性性騷。關驊於同年10月底得知該報導，之後用臉書詢問譚、鄭兩人，關偵查時自陳，雖然爆料者化名，但他仍知道文中的「瑪琪」及「小恬」的身分。

檢方表示，關驊至去年3月22日因他案開庭時，當庭主張要就此部分追加提出告訴。不過，因關提告的誹謗罪為告訴乃論之罪，他提告時，距離知悉被告兩人及犯罪事實，已逾6個月的告訴期，處分不起訴。

關驊遭控涉拖欠薪水的事情不止一樁。藝人劉樂妍2019年曾在微博發文，指控從事從事劇組化妝師的妹妹李松真遭關驊欠薪，稱關「厚顏無恥」、「王八蛋」，遭關提告劉涉有公然侮辱及加重誹謗。台北地院審理，劉樂妍無罪。檢方上訴，台灣高等法院駁回，劉樂妍幾篤定無罪。