馬治薇收陸資百萬選立委　桃檢求刑3年8月科罰金200萬

無黨籍桃園市第一選區立委候選人馬治薇，去年4至11月多次赴陸接受中共指示，登記參選立法委員，分別以美金、泰達幣等多種管道，收受陸資約新台幣106萬元作為選舉經費，並提供我國機關資料作為回饋；桃園地檢署今天偵結，依國家安全法等罪起訴，建請法院量處徒刑3年8月，併科罰金200萬元以儆效尤。

起訴事實指出，曾任警政時報記者的馬治薇，同時也是第11屆立法委員選舉桃園市第一選區候選人，去年4月初前往中國大陸地區，透過侯姓男子認識對台工作單位的「冰姐」、「阿浩」，雙方商議由馬女提供我國政府組織人員資料及政治輿情等情報，以換取「冰姐」、「阿浩」及其所屬敵對勢力組織的資助；馬女返國後，立刻透過警政時報公共關係組林姓副組長，向不知情立法院議事處佯稱警政時報需要行政機關聯絡名單為由，取得包含總統府、監察、考試、行政等院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位的「中華民國111年9月中央各機關國會聯絡名冊」交給馬女。

馬於去年4月27日傍晚將內頁載明「限公務使用，嚴禁轉載」內有我國中央各機關國會聯絡人的機關名稱、姓名、職稱、公務電話、行動電話號碼、傳真、電子郵件信箱等資料地的國會聯絡名冊掃描成電子檔，然後以通訊軟體「Ding Talk」傳送給「冰姐」等人，以博取中共實質控制的所屬某基金會組織信任。

起訴指出，馬女持續與「冰姐」等密切聯繫，並自去年4至11月止，多次應對方要求前往中國大陸地區會免，所有機票、食宿免費均由對方所屬基金會支應，馬則陸續提供我國政治輿情等情報、法務部調查局、國家安全局人員等資料，於4月24日在廣東省廣東市某飯店收受對方美金1萬元現金資助，返國後交予黃姓前夫兌換新台幣30萬3358元，並將此筆款項做為繳納台灣民眾黨登記參選立法委員保證金的費用。

去年5月30日馬又前往福建省廈門市喜來登酒店收受對方美金5000元現金，返國後再交給黃姓前夫於翌日兌換成新台幣15萬1745元作為支付廣告廠商大圖輸出、舞台等競選活動相關支出；由於馬女向對方提及競選經費不足，且無法經常前往中國大陸地區，「冰姐」等改以虛擬貨幣資助，同年6月28日黃姓前夫購買虛擬貨幣錢包後，對方先後於10月19日、10月23日發送8306、1106及9910共1萬9322泰達幣，兌換後支付競選總部房租及開幕活動尾款。